No por partir de una obra de teatro, esta cinta guarda relación con el mundo de las tablas. Por el contrario, su director, Juan José Campanella -de trayectoria interesante- no se dedica a la comedia pero a pesar de los pocos recursos invertidos en esta producción, logró que la misma alcanzara celebridad por la pareja de protagonistas elegidos para interpretarla, el inolvidable Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Además, vislumbra la línea divisora entre el cine y el teatro. Le gusta ser atrevido.

La cinta es ellos dos y llama la atención por la forma elegante de enfrentar a dos hombres en la tercera edad, con visiones diferentes y que arrastran problemas muy personales, insalvables en apariencia. A pesar de sus valores, necesitaba cinematografía, ampliar los arraigos emocionales de sus personajes, sin perder ese hálito de comedia doméstica que la convierte en material digerible para el entretenimiento.

Después de videarla y disfrutar las ocurrencias de ambos protagonistas, la obra se queda en lo que pudo haber sido, en el reflejo de algo que necesta entrar al mundo del cine con altura, porque más que un discurso que transcurre entre dos ancianos ocurrentes y caprichosos, estamos frente a una puesta sin una musicalización más impactante, un encuadre visual más comunicativo y una cámara que no solo separa moverse.

Campanella sabe muy bien que el cine necesita aire, espacios, diatribas y rejuegos de imaginación. Eso lo ha demostrado en otros filmes donde la creatividad es secundada por elementos propios de la puesta en escena.

No estoy criticando a la magistral obra de teatro protagonizada por dos inmortales de la cultura latinoamericana. Solo intento decir que el cine no es solo la emoción del director por recrear historias, sino llevarlas hasta sus última consecuencias.

No se le pueden pedir peras al olmo. Este “Parque Lezama”, como pelíicula, es una obra menor. Sin embargo entretiene y nos hace pasar un rato agradable. En parte se debe a la maestría de su director y al reparto que le acompaña. Nada más.

Nota

Ha muerto Luis Brandoni en su amado Buenos Aires, el pasado martes. El cine y todos sus fervientes seguidores estamos de luto. Brandoni logró llevar la comedia argentina a sus más altos planos, en el cine y en el teatro.

Ficha técnica

País: Argentina. Año: 2025. Duración: 115 minutos. Dirección y guion: Juan José Campanella (sobre una obra de Herb Gardner). Reparto: Eduardo Blanco, Luis Bandoni, Verónica Pelaccini, Agustín Aristarán, Manuela Rodríguez, Alan Taty Fernández y Matías Alarcón. Sinopsis: Un exmilitante comunista (Brandoni) y un hombre que cree en el ‘vive y deja vivir’ (Blanco) entablan una amistad en el banco de un parque, entre historias llenas de humor y ternura y sucesos inesperados que llaman la atención.