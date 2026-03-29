Algo más del Juego Ciencia

Es reconocida la estrecha relación que existe entre el Ajedrez y algunas disciplinas científicas, el arte y otros deportes. Casi sin discusión se admite, por ejemplo, que un buen Matemático es en potencia un fuerte ajedrecista y que un experto Psicólogo será un peligroso adversario.

Un ejemplo de un Matemático ajedrecista es el alemán, excampeón mundial Emanuel Lasker, quien además era un reconocido Filósofo. Es famosa y muy ilustrativa su frase: “La misión del ajedrez en las escuelas no es la erudición de sacar maestros de ajedrez; la Educación mediante el ajedrez debe ser la Educación de pensar por sí mismo”.

Está científicamente demostrado que uno de los valores del Juego Ciencia, es que posee amplia capacidad formativa y pedagógica porque ayuda a la mejor comprensión y asimilación de diferentes materias, por lo que contribuye a elevar la posibilidad de aprendizaje en niños en edades tempranas y jóvenes escolares.

El Gran Maestro norteamericano Reuben Fine, uno de los jugadores de la élite mundial entre los años 30-50 del siglo pasado, fue un destacado Psicólogo, autor de varios libros de Ajedrez y de Psicología, donde valora la importancia del Juego Ciencia porque permite que “el individuo aprenda a pensar, razonar y reflexionar sobre la información que recibe, e interpretar la realidad, reconstruirla y transformarla en un juego de decisiones donde toma conciencia de una situación problemática y se valora para llegar a la verdad”.

Según el libro Psicología del juego de Ajedrez publicado en la Unión Soviética en 1926, donde se analizan las observaciones reali¬zadas a algunos participantes del Torneo Internacional de Moscú en 1925, tres Psicólogos soviéticos conformaron un re¬trato de un buen jugador enunciando las siguientes cuali¬dades físicas y psíquicas:

1. Buen estado de salud.

2. Nervios sólidos.

3. Dominio de sí mismo.

4. Facultad de distribuir la atención entre objetos sin nexo aparente.

5. Sensibilidad para captar situaciones dinámicas.

6. Alto grado de desarrollo intelectual.

7. Espíritu contemplativo.

8. Carácter lógico de la mente en el dominio experimental.

9. Objetividad y realismo.

10. Memoria especializada.

11. Poder de pensamiento sintético y sentido posicional.

12. Voluntad disciplinada.

13. Confianza en sí mismo.

Estas cualidades tienen un valor humano general y resaltan al Juego Ciencia como una herramienta eficaz de autodesarrollo y autodisciplina que puede contribuir a una mejor formación integral de niños, jóvenes y practicantes en general.

Frases Célebres

“Los problemas del ajedrez recuerdan los ejercicios de matemáticas y el juego en sí mismo es como una sinfonía de melodías matemáticas”. G. H. Hardy, matemático y filósofo.

“El ajedrez no es una fútil distracción; permite desarrollar en nosotros las cualidades del espíritu más necesarias en la vida”. B. Franklin, político, polímata, científico e inventor estadounidense.

“El ajedrez es un juego por su forma, un arte por su contenido y una ciencia por su dificultad, Pero si usted aprende a jugar bien, sentirá entonces una auténtica alegría”. T. Petrosian. Campeón Mundial 1963-1969.

“Los pasos requeridos para dominar el juego de Ajedrez son similares a las técnicas psicoanalíticas”. S. Freud, padre del Psicoanálisis.

“Jugar una partida de ajedrez es pensar, elaborar planes y también tener una pizca de fantasía”. D. Bronstein, Subcampeón mundial 1951.

“El Ajedrez es prueba de inteligencia”. Joan W. Goethe, poeta alemán.

“¡Cuidado! El Ajedrez enseña a pensar”. Arquitecto R. Pagura, Argentina.

“Cuando el Ajedrez es parte de tu vida, él te ayuda a solucionar los problemas de tu vida”. Prof. S. Quijano, Argentina.

“No hay mejor defensa para la educación que un buen ataque con Ajedrez”. Anónimo.

“El Ajedrez es una actividad intelectual que facilita orientarse en las tormentas y encontrar luz en las tinieblas”. Pinal Borges – pinalchess.

“El ajedrez es algo más que un juego; es una diversión intelectual que tiene algo de arte y mucho de ciencia. Es además, un medio de acercamiento social e intelectual". J. R. Capablanca. – Campeón mundial 1921-1927