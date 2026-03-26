Donde arde la memoria, de Víctor Escarramán

Desarrollado en un contexto de activa participación intelectual, donde convergieron escritores, comunicadores y actores culturales, fue realizada la puesta en circulación de la novela Donde arde la memoria del escritor Víctor Escarramán; tercera del autor.

La obra rescata un episodio doloroso de la historia reciente del país. El texto está inspirado en la desaparición, ocurrida el 26 de mayo de 1994, del doctor Narciso González Medina, conocido popularmente como "Narcisazo". La presentación de la novela estuvo a cargo de la también escritora y novelista Emilia Pereyra.

El acto también significó un espacio de intercambio y reflexión sobre los ejes temáticos de la obra, reforzando el papel de la creación literaria como herramienta para pensar el pasado y fortalecer la conciencia crítica de la sociedad.

El acto contó con la presencia de importantes figuras del ámbito cultural, entre ellas Avelino Stanley, presidente de la Asociación de Escritores Dominicanos; el director de la Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero, entre otros escritores y, de manera especial, la viuda de Narciso González, Altagracia Ramírez de González, así como compañeros de lucha del desaparecido y un miembro de la comisión de la verdad.

Donde arde la memoria logra retomar la vida y la obra de un maestro, un hombre que encarnó, como pocos, la valentía raigal y el patriotismo de los dominicanos más puros.

Durante la presentación, el autor explicó que la novela surge a partir de un proceso riguroso de conversaciones privadas y la revisión de datos en revistas y periódicos y otros documentos, logró construir personajes, pasajes y diálogos con un enfoque sólido y coherente desde el punto de vista narrativo.

Enfatizó que la obra fue concebida con una aspiración fundamental: rescatar su dimensión humanista. Su intención fue reconstruir la memoria del personaje como un acto de resistencia frente a quienes intentaron reducir su legado al olvido.

Asimismo, expuso que un análisis del contexto en el que González Medina pronunció su famoso discurso permite entender mejor la situación al subrayar que el medio en el que articulista publicó sus críticas a la figura del presidente, tenía una circulación muy limitada en espacio y tiempo, lo que evidenciaba que no representaba una amenaza significativa para el poder político de la época.

A partir de esta reflexión, el escritor reafirmó su tesis de que no existían motivos reales para el trágico desenlace. Consideró que lo ocurrido fue una injusticia marcada por un abuso de poder, una idea que atraviesa toda la narrativa de la novela.

Lo describió como un pensador que combinaba la crítica con el humor y la sátira, incluso en espacios como “El Show del Mediodía”, y como un hombre de moral intachable que nunca cedió ante las tentaciones del poder, por lo que la obra encarna el compromiso de la literatura dominicana con la memoria, la justicia y la reflexión crítica sobre la historia nacional.