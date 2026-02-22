Ajedrez cubano: “descapitalización ajedrecística”

El ajedrez cubano ha sido históricamente, uno de los pilares culturales y deportivos de la otrora Perla de las Antillas. Desde la irrupción de José Raúl Capablanca, Campeón mundial entre 1921 y 1927, Cuba quedó inscrita en la élite del ajedrez universal. La llamada “escuela cubana” que se caracteriza por una comprensión posicional profunda, técnica depurada en los finales y una adecuada preparación técnico-metodológica, ha logrado situar a Cuba como centro ajedrecístico mundial, consolidado desde comienzos de los años 60 con la organización de los célebres torneos “Capablanca in memoriam”.

Es de destacar que después del fallecimiento de Capablanca en 1942 y antes del Proyecto Revolucionario de 1959, existieron jugadores que lograron relativos éxitos internacionales. El doctor Juan González de Vega y el ingeniero Eldis Cobo triunfaron en torneos en los Estados Unidos.

De igual modo, en La Habana se efectuaron eventos internacionales de alto nivel, como el Torneo de 1913, el Campeonato Mundial de 1921 y el Gran Torneo Internacional “Cincuentenario de la República” en 1952, como parte de los festejos por los 50 años del establecimiento de la Independencia de Cuba ocurrida el 20 de mayo de 1902.

A comienzos de los años 60, y en parte, imitando el modelo soviético de los años 20, el ajedrez fue promovido como herramienta política y disciplina estratégica dentro del sistema deportivo cubano. Eleazar Jiménez antes de 1970, Guillermo García, Jesús Nogueiras, Amador Rodríguez, Walter Arencibia y Reynaldo Vera, previo a los años 90 y posteriormente Leinier Domínguez, Lázaro Bruzón y Yuniesky Quesada, principalmente, consolidaron a Cuba como potencia mundial, con actuaciones notables en Olimpíadas y torneos de élite.

Sin embargo, el deterioro económico progresivo del país durante décadas, especialmente agudizado en los últimos años, ha impactado directamente en la estructura de apoyo al deporte y el ajedrez no escapa del problema; tal es así, que el Campeonato nacional femenino 2026 tuvo que suspenderse en el último momento por razones logísticas.

En las Olimpíadas Mundiales del año 2004 (Calviá) y 2014 (Tromso) el equipo cubano finalizó en un magnífico séptimo lugar, con dos jugadores puntales: Leinier y Bruzón, apoyados entre otros por Yuniesky Quesada, Neuris Delgado, Isan Ortiz y Yuri González. Es significativo que ninguno de estos jugadores radica actualmente en la isla.

Con un rendimiento inferior, producto de la emigración de jugadores de primerísimo nivel, en la última Olimpíada Mundial -Bucarest 2024-, el equipo nacional, encabezado por los Grandes Maestros Carlos D. Albornoz y Luis Ernesto Quesada, terminó en el lugar 46. Posteriormente, ambos jugadores decidieron residir en el extranjero y no podrán representar al país en las Olimpíadas de este año en Samarcanda, Uzbekistán, donde el conjunto nacional, sin figuras con el “pedigrí” de los jugadores emigrados, tendrá que jugar con muy alto estándar competitivo para poder finalizar entre los 50 primeros lugares.

La crisis económica marcada por la grave escasez de recursos, limitaciones en viajes internacionales, dificultades tecnológicas, el acceso al internet y la transportación interna, entre otras limitaciones, ha reducido la capacidad del régimen para retener a los destacados talentos que prefieren probar suerte en otras latitudes.

Es comprensible, que en un contexto donde el ajedrez profesional exige acceso continuo a circuitos internacionales, entrenamiento asistido por tecnología avanzada y patrocinio estable, muchos jugadores han optado por emigrar para garantizar su desarrollo competitivo y estabilidad personal. Esta situación sucede en Cuba y en otros países latinoamericanos.

El caso más emblemático fue el del mejor jugador cubano después de Capablanca, el Gran Maestro Leinier Domínguez, quien posteriormente representó a Estados Unidos, integrándose a la élite mundial bajo otra federación. Situaciones similares se han repetido con otros Maestros que decidieron establecerse en diferentes naciones.

La mencionada emigración ha generado un fenómeno de “descapitalización ajedrecística”; sin embargo, Cuba continúa formando talentos, aunque enfrenta serias dificultades para sostenerlos en su máximo nivel competitivo.

En un listado publicado en el 2016 se nombran 160 ajedrecistas entre jugadores titulados, entrenadores y árbitros, que habían emigrado a otros países. En la actualidad, 10 años después, se puede afirmar que la cifra sobrepasa los 200.

A pesar de ello, el ajedrez sigue profundamente arraigado en la Cultura cubana y la figura de Capablanca continúa siendo símbolo de excelencia deportiva e intelectual y en su honor se celebra cada año el famoso evento internacional. El desafío actual radica en reconstruir un ecosistema que combine formación de base, apertura internacional y condiciones materiales suficientes para evitar que la emigración siga debilitando la representación oficial.

En síntesis, el ajedrez cubano no atraviesa una crisis de talento, sino de estructura y sostenibilidad. La historia demuestra la capacidad de sus entrenadores para producir y preparar excelentes jugadores; el futuro dependerá de la posibilidad de crear condiciones, dentro de un sistema excesivamente centralizado, que permitan a esos talentos prosperar internamente (junto a sus entrenadores) sin necesidad de abandonar su bandera.

Es triste esta situación, pero cada persona, cada deportista, cada ajedrecista, tiene el derecho a intentar prosperar en su vida y carrera, y su decisión debe ser respetada y sobre todo admirada, cuando logran éxitos impensables a obtener en su patria, como es el caso de Leinier, Bruzón y otros representantes del ajedrez cubano.