Campeones del mundo de ajedrez

La Historia del ajedrez reconoce a los campeones mundiales oficiales desde el último cuarto del siglo XIX, en que Wilhelm Steinitz se autoproclamó Campeón del Mundo tras su victoria sobre Adolf Anderssen en 1866. Posteriormente Steinitz se afianzó como titular con sus victorias en Londres 1872 y Viena 1873 y 1892, considerados entre los eventos más fuertes de la época.

Sin embargo, y de manera no oficial, antes habían existido Campeones mundiales de ajedrez, como Ruy López de Segura, ajedrecista español que en la segunda mitad del siglo XVI fue enviado por el rey de España Felipe II, a enfrentarse a los más poderosos jugadores de la época, que eran italianos, derrotándolos, aunque en 1575, fue vencido por Leonardo da Cutri, en lo que se suele considerar, aunque no oficialmente, el primer Campeonato del mundo de ajedrez.

Campeones del mundo no oficiales

1.-Ruy López de Segura, 1560, España

2.-Leonardo da Cutri, 1575, Italia

3.-Alessandro Salvio, 1600, Italia

4.-Gioacchino Greco, 1620, Italia

5.-Legall de Kermeur, 1730 - 1747, Francia

6.-A. Danican Philidor, 1747 - 1795, Francia

7.-Alexandre Deschapelles, 1800 - 1820, Francia

8.-Louis de la Bourdonnais, 1820 - 1840, Francia

9.-Howard Staunton, 1843 - 1851, Inglaterra

10.- Adolf Anderssen, 1851 - 1858, Alemania,

11.-Paul Morphy, 1858 - 1859, Estados Unidos

12.-Adolf Anderssen, 1859 - 1866, Alemania

Campeones del mundo (oficiales, los 13 históricos de la Era dorada del ajedrez)

1.- Wilhelm Steinitz, 1886 - 1894, Imperio Austrohúngaro

2.- Emanuel Lasker, 1894 - 1921, Alemania

3.- José Raúl Capablanca, 1921 - 1927, Cuba

4.- Alexander Alekhine, 1927 - 1935, 1937 - 1946, Rusia-Francia

5.- Max Euwe 1935 - 1937, Países Bajos

6.- Mijail Botvinnik, 1948 - 1957¬, 1958 - 1960, 1961 - 1963, Unión Soviética

7.- Vasili Smyslov, 1957 - 1958, Unión Soviética

8.- Mijail Tal, 1960 - 1961, Unión Soviética

9.- Tigran Petrosian, 1963 - 1969, Unión Soviética

10.-Boris Spasski, 1969 - 1972, Unión Soviética

11.-Bobby Fischer, 1972 - 1975, Estados Unidos

12.-Anatoli Karpov, 1975 - 1985, Unión Soviética

13.-Gari Kasparov, 1985 - 1993, Unión Soviética-Rusia

Poema a los 13 históricos “Las estrellas también pierden”

Pierde Steinitz de Lasker y éste de Capablanca

que ante Alekhine cede, el cetro mundial de ajedrez,

Euwe sorprende a todos y derrota al ruso – francés

aunque en la revancha, la corona obtiene otra vez

Entra Botvinnik en escena y es el nuevo dueño y señor

y frente a Bronstein retiene, el título de Campeón;

pierde Mijail con Smyslov, pero vuelve triunfador

y frente a otro Mijail, Botvinnik es perdedor.

Regresa el dueño y señor y a Tal destrona

para entregar la corona a la roca Petrosian

quien enseña al joven Spassky que tres años

debe esperar para que lo pueda derrotar.

Boris pierde con Fischer, brillante e invencible

y por razones varias no enfrenta a Karpov

que por una década es el nuevo Rey del Juego Ciencia

hasta que Gary, el Hijo del Cambio, impuso su presencia.

Todos ganaron con humildad y perdieron con

elegancia y porte; lo importante es competir

perdiendo aún se aprende y nos ayuda a comprender

que en el deporte…ni las estrellas son invencibles.

Campeones del Mundo tras la división de la Federación Internacional de Ajedrez

La gran rivalidad que existía entre Gary Kasparov y Anatoli Karpov (llegando a considerarse cuestión de estado en la antigua Unión Soviética) ocasionó dificultades a la FIDE, que no tuvo un comportamiento neutral como hubiera sido lo correcto. Desde que destronó a Karpov en 1985, Kasparov mantuvo una posición muy crítica con la FIDE y con algunos de sus miembros, especialmente con Florencio Campomanes, presidente desde 1982 hasta 1995.

En el año 1993, Kasparov se apartó de la FIDE y organizó un Campeonato del mundo paralelo bajo los auspicios de la recién creada PCA (Asociación de Ajedrecistas Profesionales) mientras que la FIDE llevaba a cabo su propia versión.

Desde entonces, diversos esfuerzos se encaminaron hacia la reunificación del título en sus dos variantes, algunos de ellos, con la colaboración del propio Kasparov, antes de su retiro en 2005. Dichos intentos fracasaron sistemáticamente por diferentes razones, hasta que en el año 2006 se logró organizar un match de reunificación entre Vladímir Krámnik y Veselin Topalov que finalizó con la victoria del primero.

Gary Kasparov, 1993 - 2000, Rusia

(Asociación de Ajedrecistas Profesionales - PCA)

Vladimir Krámnik, 2000 - 2006, Rusia (PCA)

Anatoli Karpov, 1993 - 1999, Rusia (FIDE)

Alexander Jálifman, 1999 - 2000, Rusia (FIDE)

Viswanathan Anand, 2000 - 2002, India (FIDE)

Ruslán Ponomariov, 2002 - 2004, Ucrania (FIDE)

Rustam Kasimdzhanov, 2004 - 2005, Uzbekistán (FIDE)

Veselin Topalov, 2005 - 2006, Bulgaria (FIDE)

Campeones del mundo (unificados desde 2006)

Vladimir Krámnik, 2006 - 2007, Rusia (Ganador del match frente a V. Topalov)

Viswanathan Anand, 2007 - 2015, India

Magnus Carlsen, 2013 – 2023, Noruega

Ding Liren, 2023 – 2024, República Popular China

Gukesh Dommaraju, 2024 - ¿?