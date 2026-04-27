Incertidumbre sobre diálogo de paz entre Irán y EEUU eleva los precios del petróleo

Los precios del petróleo subieron y las acciones operaron mixtas el lunes en el comercio asiático, ante la incertidumbre que rodea el diálogo de paz entre Estados Unidos e Irán.

A las 02:30 GMT, el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 1,1% a 95,44 dólares el barril.

El Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 1,3% a 106,66 dólares.

La esperanza de poner fin al conflicto desatado el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán se disipó el sábado cuando el presidente Donald Trump canceló el envío de sus negociadores a Islamabad, sede de las conversaciones con Irán.

No obstante, la tregua en el conflicto que sacudió la economía mundial se ha mantenido, pese a que Irán mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo, gas natural y fertilizantes.

Irán anunció que mantendrá cerrado el paso por esa vía mientras Estados Unidos insista en bloquear los puertos iraníes.

En tanto, las bolsas oscilaron en la mañana asiática, con alzas en Tokio, Seúl y Taipéi impulsadas por los gigantes tecnológicos.

Las bolsas de Shanghái y Yakarta también operaron en terreno positivo, mientras Sídney, Singapur y Manila cayeron y Hong Kong se mantenía estable.