Duplas dominicanas Sub-18 clasifican para el Mundial de voleibol playero

La República Dominicana logró un hito el pasado fin de semana al clasificar a sus binomios masculino y femenino para el Campeonato Mundial U18 de Voleibol de Playa, que será celebrado del 8 al 12 de julio en Países Bajos .

La dupla integradas por de Francisco De Jesús y Franklin Segura Jr. , en la rama varonil, así como la conformada por Zoe Paniagua-Yerelin Reyes, en la de damas, obtuvieron el boleto en el Torneo Clasificatorio NORCECA realizado en las canchas de arena de la playa de Juan Dolio.

De Jesús y Franklin Segura consiguieron su pase al obtener una emocionante victoria en cuartos de final 2-1 (21-13, 17-21, 15-13) sobre los costarricenses David Johnson y Jeremy Guido.

Los estadounidenses Gavin Mortensen y Caden Phillips conquistaron la medalla de oro de la justa tras imponerse en la final a De Jesús y Segura Jr. 21-18, 21-8, quienes se quedaron con la de plata.

El bronce fue para los nicaragüenses Justin Barrios y Matthew Kempf, quienes dominaron a los puertorriqueños Adrian Carrillo y Rocco Figueroa con parciales de 2-0 (21-12, 23-21).

De su lado, Paniagua y Reyes se quedaron con el último cupo disponible del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa al imponerse a Daniela Campos-Fátima Reina, de Guatemala, con pizarra 21-23, 21-11, 15-12.

El oro correspondió a Lauren Leach y Janie McCanna, de Estados Unidos, al vencer en la final 21-9, 21-8 a Julia McDougall y Natalia Casas, de Canadá, en la final disputada en las playas de Juan Dolio.

El bronce fue para las salvadoreñas Fátima Rendón y Devora Medina, quienes vencieron 21-16, 21-12 a Keila Moreno-Ingrid Núñez, de Costa Rica.

El vicepresidente técnico de la Federación Dominicana de Voleibol, Amós Anglada, destacó que es la primera vez que el país clasifica a un mundial en la categoría Sub-18.

Recordó que en la superior, Julibeth Payano ha clasificado al país en los últimos tres mundiales, la primera de las cuales ocurrió en 2022 para el de Roma, Italia, haciendo pareja con Jeneiry Rosario.

Indicó que, luego, en el 2023, jugando con Bethania Almánzar clasificó a Tlaxcala, México, y el año pasado reeditó junto a la espigada Yari Cleto, pero al final por elegibilidad de atletas, tuvo que asistir en pareja con Crismil Paniagua.