Gustavo Donato (Brasil): “Leer es la mejor manera de desarrollar nuestra capacidad de crear”

De la era de las respuestas hemos pasado a la de las preguntas. Durante la Feria Técnica Ingenium 2024 tuve la oportunidad de conocer al profesor brasileño Gustavo Donato, doctorado en ingeniería por la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo USP (2008). Él está de visita en República Dominicana invitado por el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola. Su mundo gira en torno a la ciencia, pero también habló de literatura; al escucharlo es entendible ese sapere aude (atrevernos a saber) de Kant.

JP: El mundo ha cambiado tanto en tan poco tiempo.

GD: Cuando mis padres estudiaron, un ingeniero tenía tres certezas en su vida: tendrían un buen empleo, ese empleo le duraría por muchos años y las enseñanzas adquiridas le servirían por décadas para resolver los problemas de su profesión. Ya esas no son más "verdades". Hoy día tenemos que estudiar por toda la vida. Innovación –palabra tan repetida– se refiere a actualizar las competencias. La tecnología no es solo tecnología digital, sino cualquier cosa que hacemos para hacer mejor las cosas, tecnología pueden ser tecnologías sociales, que no necesitan nada de hardware. El gran propósito del ser humano es solucionar los problemas con innovación, pero no es innovar por innovar, sino buscar cuáles son las cosas que aquejan a la sociedad, preguntarnos cuáles son los dolores de la República Dominicana.

JP: Hoy día las pruebas advierten que ha disminuido el coeficiente intelectual de la población. ¿La tecnología es culpable de esto?

GD: La tecnología es la herramienta que más puede potenciar al ser humano, pero si es empleada de forma negativa puede traer problemas pues corremos el riesgo de convertirnos en copiadores de Chat GPT. Elson Musk, hace diez años no era visto como un visionario, hoy es uno de los pocos pagados por la NASA para misiones espaciales. Innovar es en primera instancia creer en ti mismo. Si logramos ofrecer agua limpia para la población mundial, salvaremos más vidas que si ofrecemos medicamentos, hay más falta de agua que de medicina. No me preocupa tanto la inteligencia artificial como la pérdida de la inteligencia común. La población va a crecer un 25% en menos de 20 años. Por la tecnología, dentro de muy poco los seres humanos pasaremos de los 100 años de vida con calidad. Eso no es malo.

JP: Para usted, como científico destacado de nuestro continente, ¿la lectura sigue siendo importante para la innovación?

GD: Para innovar se necesitan dos cosas, creatividad y tecnología. La creatividad se puede entrenar con los maestros, amigos y principalmente en la escuela, exponiéndose a desafíos complejos. Algo fundamental es que los jóvenes puedan leer, ese ejercicio les va a favorecer el crear. Al leer, las personas son forzadas a diseñar una realidad que no existe, pues es parte del proceso de pensar y está probado que esa es la mejor forma de desarrollar nuestra capacidad intelectual e innovadora.