De tiempos remotos viene la costumbre de sacar los trapos “sucios” a la hora de cenar. La ferocidad con que surgen las “verdades” que se dicen puede provocar ruptura, desencanto, celos, envidia o resentimiento. Sucede en cualquier parte del mundo. Ya es lugar común consumir cintas inspiradas alrededor de una mesa bien servida. Al final, todos quedan en paz, o en guerra, según el punto de vista del guion.

No trato de hacer una excepción con el filme de reciente estreno en Netflix “Familia”, del colombiano Rodrigo García, quien ya ha dado suficientes voces de aviso sobre su profesionalidad en cine (Nueve Vidas, 2005) y teleseries.

La reunión familiar que propone García al conjuro de sofisticados platos de mariscos no es, en esta obra, un despropósito contra los miembros de esa prole donde las féminas predominan.

La cinta es hallazgo leve más que consecuencia. El director se apoya en dos cámaras, una estática frente a la mesa de comensales que sabe moverse a su antojo entre quienes la integran, mientras la otra persigue al padre por toda la casa y sus devaneos con su nueva pareja, la española Maribel Verdú quien sabe de cine. Sus hijas intentan sacar sus fantasmas frente al progenitor porque no desean perder el lugar donde crecieron si este se vende y se reparte entre ellas un dinero que no piden. Bien maquilladas, vestidas y transformadas en piezas de un cuadro de Rembrandt, cada una está de estas mujeres se dibuja atendiendo a determinada concepción estética que no molesta, así como a la clase social a la que pertenecen. Ellas se mueven entre sentimientos de rebeldía y resignación ante una decisión autoritaria, con recelo.

“Familia” es una película de diálogos. Y también de damas. Hijas que enfrentan a un padre que ha dejado atrás su vida anterior y se renueva. Su visionaje despierta interés, al igual que el mundo interior de cada mujer . Está bien fotografíada. Pero, como cine, no es nada del otro mundo, aunque el discurso femenino intenta llamar las cosas por su nombre.

Ficha técnica

País: México. Año: 2023. Duración: 104 minutos. Director: Rodrigo García. Guion: Rodrigo García y Bárbara Colio. Reparto: Daniel Giménez Cacho, Ilse Salas. Casandra Ciangherotti, Natalia Sorian, Maribel Verdú, Natalia Plascencia y Vicky Araico.

Sinopsis: Mientras una familia debate sobre el futuro de su idílica finca de olivos durante una comida, la complejidad de sus vínculos sale a la luz entre risas y confesiones.