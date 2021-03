“Sonia Cabrilis”, de Félix Villalona

Víctor Bidó

Santo Domingo, RD

El poema alcanza merodear una realidad que no siempre postula como la conocemos. Es decir, el poeta se instala dentro de una esfera distinta a la que usualmente conocemos. La realidad no siempre es en tanto la interpretamos. De ella tenemos opciones interpretativas que nos acerca o tal vez aludimos mínimamente. Una nueva realidad es una aventura solitaria. Nadie puede acompañarnos. Los cambios se generan sobre la base de la negación para, con el pasar del tiempo, ser aceptados timidamente hasta que logra establecer la nueva percepción. Toda auténtica poesía abre puertas desconocidas hasta ese momento. La ruptura de la tradición. No se alcanza con un golpe de suerte sino, más bien, con trabajo. Hablo de esta relación para adentrarme a este poemario peculiar escrito por un poeta nuevo para cuando la publicación. En el fondo, nos revela un mundo sostenido por lo onírico y por la muerte. Sonia es una entidad onírica que expande la realidad desde el reflejo en un espejo. ¿Qué significa el espejo? El espejo es símbolo, positivo, que representa el autoconocimiento y el encuentro con la identidad. En su aspecto negativo el espejo deforma la realidad o crea laberintos imposibles de lo que no se puede escapar. Desde el primer poema libro titulado Espejo nos dice por cual camino nos va a conducir el poeta:

Una mujer camina sin caminar

Brote de días marchitos cuyos soles

Muertos se dejan caer

Migajas de recuerdos

Rayado epitafio escupiendo sombras

(Pág. 19)

El poeta muestra el espejo por donde hemos de transitar.¿Será Sonia Cabrilis una diosa o tal vez una entidad astral que, de una u otra forma, tiene parte con el cantor? El sueño revela entes inconscientes que van con uno como símbolos mágicos. Por medio del espejo, la ciudad, la nocturnidad idónea para viajar por este reflejo del reflejo. Sonia es la diosa, la muerte, la amante que permite hurgar el interior del poeta. Un mundo sórdido: memoria mágica del inconsciente.

El texto es una especie de museo en el aire enrarecido de la noche. Una ciudad museo que, a su vez, refleja ---proyección --- al personaje Sonia (que deshace el ser en el sueño).

Es acaso la ciudad un oscuro monumento de torsos

leprosos

y cagado por la escoria que ella se envuelve?

(Pág. 23)

IMAGINACIONES

La memoria deja escapar lo mismo que la nada

figuras inmóviles que atrapa el espejo

sombras de nosotros mismos que nos dan la espalda

al tiempo que parecen irse sin irse.

(Pág. 23)

El mundo de Sonia, por su forma circular de morir, encierra la existencia de todo aquello que nace y muere en algún momento. Este poemario fue publicado en el 2012. Lleva nueve años de su publicación. Su primer libro muestra los riegos con el lenguaje. Es extraño que nadie se haya detenido a otear en este mundo onírico y laberíntico del poeta Felix Villalona.

Enhorabuena.