Gota a gota se puede lograr una ola de cambios

El agua nunca será tan suficiente como para desperdiciarla. La disponibilidad de este recurso, aunque muchas veces es asumida como garantizada, enfrenta hoy desafíos que obligan a replantear hábitos de consumo y gestión.

Es por eso que estudiantes de 6.º de secundaria, motivados por el Plan LEA, han puesto sobre la mesa propuestas concretas para el uso responsable del agua, en un ejercicio que combina educación, sostenibilidad y acción climática.

El concurso “Decálogo del Agua” invita a los jóvenes a formular ideas innovadoras orientadas a la conservación del recurso hídrico. Más que una competencia, la iniciativa fue un espacio de reflexión colectiva donde las nuevas generaciones asumieron un rol activo frente a la crisis del agua, un desafío cada vez más urgente en el contexto del cambio climático.

Ideas que nacen desde las aulas

Aunque las propuestas provienen de distintos centros educativos, varias coincidencias revelan una conciencia compartida sobre prácticas sostenibles que pueden llevarse a cabo desde la cotidianidad.

Entre ellas destaca la recolección de agua de lluvia, mediante la instalación de sistemas que permitan reutilizar este recurso en tareas domésticas o agrícolas. También sobresale el riego eficiente, que promueve regar las plantas en horas frescas del día y utilizar sistemas de goteo para reducir el desperdicio.

La educación aparece como eje transversal. Los estudiantes insisten en la necesidad de compartir información con familiares y amigos, entendiendo que el cambio comienza en el entorno más cercano. A esto se suma el consumo responsable, que implica elegir productos cuya producción requiera menos agua, así como acciones simples pero significativas, como cerrar las llaves mientras no se utilizan.

El agua también se comunica

Una de las propuestas más completas proviene del Centro Educativo Modalidad en Artes Josefa Perdomo, del Distrito 10-06. La estudiante Esther Lidia Pérez González plantea una campaña en redes sociales titulada “El Viaje del Agua y su Importancia”, que apuesta por la comunicación como herramienta de transformación.

La iniciativa busca explicar de forma clara el ciclo del agua, al tiempo que promueve hábitos de conservación en la vida diaria. A través de infografías, videos y contenido interactivo, la propuesta pretende captar la atención de una audiencia joven, apelando tanto a la información como a la emoción.

Además, incluye elementos clave como la difusión de datos curiosos sobre la hidrografía, la participación de expertos, la colaboración con figuras públicas y la creación de retos digitales que incentiven la acción. No se trata solo de informar, sino de generar compromiso.

El enfoque también contempla la medición del impacto en redes sociales, permitiendo ajustar estrategias y garantizar que el mensaje no solo llegue, sino que movilice.

En última instancia, la campaña busca traducir la conciencia en acciones concretas, invitando a la población a integrarse en iniciativas locales de conservación.

Más que un recurso, una responsabilidad

Las propuestas del “Decálogo del Agua” evidencian que el ahorro del agua no depende únicamente de grandes infraestructuras o políticas públicas, sino también de decisiones individuales y colectivas. Desde cerrar una llave hasta diseñar una campaña digital, cada acción cuenta.

En un país donde el acceso y la gestión del agua siguen siendo retos persistentes, la mirada de estos estudiantes aporta no solo ideas, sino esperanza. Porque entender el valor del agua es, en esencia, aprender a cuidarla.

Desde el hogar, las escuelas, las organizaciones, las empresas y las autoridades se pueden realizar pequeños cambios de gran importancia para garantizar este recurso: como indica las Naciones Unidas, gota a gota se puede lograr una ola de cambios.