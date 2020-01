Haré tu voluntad

Maruchi R. De Elmúdesi

“Yo esperaba con ansia al Señor; Él se inclinó y escuchó mi grito; me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste, el oído; no pides sacrificio expiatorio, entonces, yo digo: “Aquí estoy”. Como está escrito en mi libro: “Para hacer tu voluntad”. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas.

“He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los labios: Señor, tú lo sabes”.

Este salmo es precioso y yo lo traigo en mi boca cada día. Y es que al menos estoy tratando de hacer tu voluntad, Señor. Es difícil, ya lo sé, Señor, ayúdame Dios mío. Este domingo es el de La Palabra de Dios.

Todas las lecturas tienen que ver con el mandato del Señor de que seamos luz de las naciones para que Él sea nuestra salvación.

La primera lectura de hoy está tomada del Libro de Isaías: “El Señor me dijo: “Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso”.

¡Cuánto quisiera que El Señor diga que está orgulloso de mí! ¡Cuánto quisiera que el Señor se sintiera feliz conmigo! Porque estoy tratando de hacer su voluntad. Amén