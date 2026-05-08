El Salto de la Pulga

1 Harto de teorías, propongo designar la fracasada ciclovía como “motovía”, área única de tránsito para las motocicletas. La que viole, sería incautada con multa de $2,000. ¡Apuesto a que funciona!

2 Se crearían “motovías” en las principales avenidas. Por supuesto, para eso se requiere de policías implacables, que no den la espalda, ni cierren los ojos, ni cojan “donaciones”.

3 Antonio Marte sometió al Senado la creación del “Mitran”, nuevo ministerio que regularía: tránsito terrestre, aéreo y marítimo (todo en uno). ¡Virgen de la Altagracia, sálvanos!

4 Aquí cada uno hala para su lado. ¿Cortar cuotas a los partidos? ¡Eso atenta contra la democracia! ¿Reducir el gasto publicitario estatal? ¡Eso atenta contra la libertad de expresión!, y así por el estilo…

5 El Gobierno debería dar el primer ejemplo reduciendo la nómina pública, que en el último año creció en 35,273 empleados, mayoría probablemente innecesarios.

6 Rainieri encendió la mecha sobre la necesidad de regular la expansión territorial de Verón, Punta Cana. Pero ¿dónde está el plan que, con ese fin, realizó la firma ABC Projects, presentado en Fitur?

7 Contrataciones Públicas está tardando en investigar y aclarar eso de que la pintura de 31 guaguas en la OMSA costó casi un millón de pesos por guagua. ¡Caramba!

8 El 10 de abril, una empresa impugnó el contrato asegurando que ya había guaguas pintadas 5 días antes de la adjudicación del contrato, ¡ñooo!

9 Por lo que he escuchado, poderosos sectores influyentes de aquí y Santiago están impulsando la propuesta electoral del PRM con David Collado y Raquel Peña. Con Carolina se negociaría otra cosa.

10 La ADP decidió boicotear los talleres, jornadas, diplomados y cualquier actividad organizada por el Ministerio de Educación. ¡El Gobierno debería entregar el manejo del Ministerio a la directiva de la ADP!

11 Sería interesante saber cómo lograron viajar a Puerto Rico, sin visas, los mellizos que asaltaron la joyería.

12 Para don Hipólito, el honorable senador Félix Bautista no tiene calidad moral para hablar de honestidad y prospectiva de lo que hay que hacer en el país. ¡Fuíquiti!

13 Salud Pública ha cerrado tres veces un banco de sangre en San Francisco de Macorís, y la dueña lo abre de nuevo. ¡La democracia es buena, pero a veces hiede!

14 ¡No os preocupéis! Con las noticias de que una presentadora de televisión congeló sus óvulos y otra se compró un yipetón nuevo, los problemas del país quedarán resueltos.

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