Rafael Díaz Niese: “el anónimo de blanco”

Servidor público en cultura más eficiente y discreto de la historia – Sergio Cross

“Siempre de blanco”. Rafael Díaz Niese (Puerto Plata, 1 de mayo 1897 – Nueva York, 14 de marzo 1950), intelectual, académico y servidor público, quien lideró la institucionalización del arte dominicano en los años cuarenta. De los primeros psiquiatras dominicanos. Padre de la gestión cultural dominicana. Formalmente, pionero en la crítica de arte. Utilizó la psiquiatría y la filosofía para analizar científicamente la psicología artística. Así, trató a Trujillo, evitando rozar, su alter ego. Firmaba “R.D.N.”, reservado, con aversión de fotografiarse; quedó históricamente relegado. Filósofo, humanista, músico y coleccionista, regresado de Europa (1939), inicialmente traductor de Trujillo (9 idiomas).

Fundó la Dirección General de Bellas Artes (1940); formuló la Orquesta Sinfónica Nacional (1941); Conservatorio Nacional de Música y Declamación (1942); Escuela Nacional de Bellas Artes (1942); Bienal Nacional de Artes Visuales (1942), primera de artes visuales del continente; Galería Nacional de Bellas Artes (1943); Teatro Escuela de Arte Nacional (1946); Escuela Elemental de Música (1947), etc.

Hijo de Rafael Díaz González (diplomático) y Dolores Niese Julia (educadora). Estudió en Barcelona; Baixas, Lonja e Ingresó a la RABASF. Estudió psiquiatría en La Sorbona. "La idea del valor en la psicología contemporánea", tesis doctoral. También, en Universidades de Núremberg y Bruselas, sobre museografía y arqueología. Estudió Historia del Arte y Filosofía. En 1917, le retrató Alfonso Castelao. Aprendió pintura con el de “la mujer morena”: Julio Romero de Torres.

Vivió en Barrio Latino (París). En “Société des Américanistes”, estudió antropología y arte prehispánico. Profesionalizó artes, educación y cultura. Fundador y coeditor de “Cuadernos Dominicanos de Cultura”, patrimonio documental. Hernández Franco, Incháustegui Cabral, Rodríguez Demorizi y Contín Aybar, coeditores. Contertulios: P. Henríquez Ureña, Víctor Garrido, Casal Chapí, E. Walter Palm, Osvaldo Báez Soler, Peña Batlle, Valldeperes, V. Tolentino, etc.

Rafael Díaz Niese fundó la Dirección General de Bellas Artes (1940).EXTERNA

Promovió valoración arquitectónica; rescate de herencia colonial, arqueología, museografía y patrimonio. Estructuró el movimiento artístico moderno. Impulsó la Colección Nacional de Arte, apoyando artistas. Gestionó inclusión femenina en el arte, “las pioneras”. Los grandes maestros le pintaron. La dictadura intentó utilizarle, hizo resistencia. Introdujo al exilio republicano español y foráneos hebreos huyendo de Hitler. Vela Zanetti, Colson, Gausachs, Botello, Granell, etc.

Programó Escuelas Elementales de Música con “Exposiciones Ambulantes de Pintura Cibao” (1944); Sur y Noreste (1945). Miembro de la Comisión de Conservación de Monumentos Nacionales (1947). Diplomático representante en la Primera Conferencia de ministros y directores de Educación de las Repúblicas Americanas (Panamá, 1943); Feria del Libro y Exposición de Periodismo (México, 1944); Seminario General - UNESCO (Versalles, 1949); Primer Secretario de Embajadas y Legaciones (1950). Trujillo aprobaba; “Niese”, ideaba. Un 14% de fondos generales eran asignados a cultura (1944).

Liberó la expresión artística relacionado secretamente a la cúspide intelectual masónica, refugio de libertad de pensamiento, sin oficialismos. Llevó patrón de vida discreto con su esposa Alice “Alicia” Manin de Díaz (francesa) en su estudio-biblioteca en Gascue frecuentado por artistas. Prefería aislarse escuchando discos y ser recordado como funcionario de logros. Falleció en 1950, ordenándose un funeral de Estado. Sepultado en Loma de Cabrera, su voluntad al diagnóstico del cáncer (1945). Allí, le honra una escuela.

El presidente Balaguer le otorgó póstumamente la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella (1990), describiéndole: “Humanista erudito”. Iniciando 2026, propusimos públicamente al Ministerio de Cultura renombrar, onomásticamente: “Bienal Nacional de Artes Visuales Dr. Rafael Díaz Niese”, su fundador. Quizás, diría hoy: ¡Rescaten la sede inicial de Bellas Artes en Ciudad Colonial!

“Fello” Díaz Niese, dijo a Trujillo: “Tener presente que Esparta y Atenas, no se recuerdan por sus mercados, sino, por su arte."