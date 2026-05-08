“Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”, Mateo 4:23.

He aquí la antesala del sermón del monte, con la dimensión notoria de la misión integral de Jesús. La que debe asumir su iglesia.

Jesús es el modelo de liderazgo eficaz. Enseña la Palabra, proclama el mensaje de salvación y sirve con amor a los necesitados.

Esa es la misión cristiana de la iglesia. Hay aspectos inherentes a su deidad que no podemos hacer; sin embargo, encarna una vida de servicio.