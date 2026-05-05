El peligro de los líderes sin Estado

Recientemente terminé de leer Mitólogos, de Toni Aira. Más allá de los casos que analiza, el libro invita a una reflexión más amplia: el riesgo de que la política contemporánea, en nombre de la comunicación, termine sustituyendo la visión de Estado por la construcción de personajes.

No es un fenómeno superficial. Es un cambio en la lógica del poder. Hoy, una imagen bien producida puede pesar más que un programa de gobierno, y un gesto calculado puede generar más impacto que una política pública. La política siempre ha tenido símbolos; ningún liderazgo ha estado completamente separado de la narrativa. El problema surge cuando el símbolo deja de representar una idea y comienza a encubrir su ausencia.

Muchos dirigentes han aprendido a seducir a los votantes sin la sustancia que requiere hacer buen gobierno. Dominan el lenguaje de las emociones, las encuestas, los algoritmos y los tiempos mediáticos. Saben cuándo hablar, cuándo callar y qué conflicto amplificar. Sin embargo, esa habilidad comunicacional con frecuencia no está respaldada por una idea de país, ni por una estrategia de largo plazo, ni por una comprensión real de las instituciones que deben conducir.

Ese vacío no es casual. Un liderazgo construido sobre la inmediatez evita comprometerse con reformas que exigen costos políticos. Prefiere la confrontación que da visibilidad y posterga la construcción que requiere tiempo. Puede parecer audaz cuando rompe formas, pero se vuelve cauteloso cuando se trata de transformar estructuras. La apariencia de valentía termina desplazando la responsabilidad de gobernar.

La consecuencia es una política atrapada en el corto plazo. Las decisiones se orientan a sostener niveles de aprobación más que a resolver problemas de fondo. Las reformas se difieren porque no ofrecen beneficios inmediatos. Las instituciones se debilitan al no adaptarse a la lógica del espectáculo. En ese contexto, el liderazgo pierde su capacidad transformadora y se convierte en un ejercicio de administración de percepciones.

También se ha instalado una idea equivocada de cercanía. La exposición constante en redes, el lenguaje informal y la construcción de una imagen “accesible” se presentan como prueba de conexión con la gente. Pero la cercanía real se expresa de otra forma: en la capacidad de comprender problemas, de escuchar sin cálculo y de asumir decisiones que, aunque impopulares, mejoran la vida de las personas.

El problema no se limita a los líderes. Forma parte de un ecosistema más amplio. Un sistema político que premia la visibilidad por encima de la consistencia, medios que amplifican el conflicto antes que el contenido y una ciudadanía que, en ocasiones, responde más a estímulos emocionales que a propuestas estructurales. En ese entorno, el liderazgo vacío deja de ser una excepción y pasa a ser una consecuencia previsible.

La política convertida en mito puede ganar elecciones, pero tiene dificultades para construir naciones. Genera expectativas que no logra sostener. Cuando la realidad se impone, la frustración no solo alcanza al líder, sino también a la confianza en el sistema democrático.

No se trata de rechazar la comunicación. Comunicar bien es indispensable. Los gobiernos necesitan explicar, persuadir y conectar. Pero la comunicación pierde sentido cuando reemplaza a la visión. El símbolo debe condensar una idea, no sustituirla.

El liderazgo que hace falta exige coherencia y capacidad para sostener decisiones difíciles. Requiere comprender el rumbo del país más allá de la encuesta del día. Implica ir más allá de la gestión de percepciones y enfocarse en la construcción de resultados.

En política, la forma puede abrir la puerta. Pero es el contenido el que sostiene el poder. Cuando esa relación se invierte, lo que emerge no es modernización. Ningún país se construye sobre imágenes; se construye sobre decisiones.