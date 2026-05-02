La portada, un tótem de la realidad

Algunos atrevidos, movidos por la arrogancia de la interacción digital distribuida, lanzaron un réquiem y la dieron por muerta, pero la portada de los diarios tradicionales se ha negado a ser el cadáver en el entierro de la galaxia Gutenberg. Mientras el algoritmo fragmenta la realidad en millones de espejos deformantes y el scroll infinito diluye la relevancia de los hechos, la primera plana sobrevive. No lo hace como un simple soporte físico de celulosa, sino como una instancia de poder institucional y un ancla de certidumbre en un océano de ruido.

Recibo con la paciencia de Job los dardos que puedan dispararse contra mí, comenzando por la acusación de periodista romántico, portador de nostalgia, anclado en el pasado y frustrado porque perdió el mundo que estudió como ciencia y hoy cualquier muchacho diciendo disparates en Tiktok tiene más alcance que las columnas que escribe o los comentarios que hace en la televisión. Y esto es verdad irrefutable.

También es cierto que la noticia ya no nace en la rotativa; muere allí. La portada ha dejado de ser un boletín de novedades para convertirse en un tribunal de jerarquías. Mientras que en la red la información fluye con una horizontalidad caótica, donde un meme compite en atención con un conflicto bélico, la portada impone una verticalidad necesaria.

Cuando un diario de referencia decide que un tema ocupa su apertura, está ejerciendo un acto de soberanía editorial, rescata hechos del flujo irrelevante para elevarlos a la categoría de asunto de Estado. Esta capacidad de Agenda Setting sigue dictando de qué se hablará en las mesas de análisis, los despachos oficiales y, sobre todo, en el ecosistema digital que finge despreciarla.

Es innegable que enfrentamos un cambio de paradigma generacional. Un segmento importante, especialmente los más jóvenes, hace honor a la era de la visualidad absoluta. Ellos no "leen" noticias; las consumen a través del carisma de personalidades digitales, streamers y creadores de contenido que traducen la complejidad del mundo a la gramática del video vertical. Para esta audiencia, el diario es un objeto arqueológico.

Sin embargo, aquí yace la gran paradoja del poder mediático: el influencer digital rara vez inventa la pólvora. Podríamos decir que la portada hoy funciona como una partitura musical. El público joven no lee la partitura (el diario), pero escucha la canción (el video del influencer). El influencer traduce, pero la portada suministra la materia prima del debate. Sin el rigor de esa primera plana, el contenido digital sería, con frecuencia, un grito en el vacío sin base fáctica.

¿Cómo es posible que en países con bajísimos índices de lectura la portada siga siendo resiliente? La respuesta se encuentra en el efecto cascada y en la validación de las élites. En sociedades saturadas de deepfakes y desinformación generada por IA, la portada actúa como un "seguro de realidad". Aunque el ciudadano no compre el ejemplar, la imagen de la tapa compartida en WhatsApp funciona como un certificado de importancia. Si está en la portada de un diario histórico, el hecho es real; si solo está en TikTok, puede ser solo un rumor. Claro, el fenómeno se adapta a cada idiosincrasia. En el Reino Unido, la tapa de los diarios sigue siendo el cadalso donde mueren las carreras políticas. En Asia, es un contrato social de prestigio. En Iberoamérica, es el objeto digital que cierra las discusiones en los grupos de poder.

La arrogancia digital confundió el declive del modelo de negocio (la venta de ejemplares) con el fin de la autoridad simbólica. Pero la fijeza de la portada es su mayor virtud. Frente al video que desaparece al deslizar el dedo, la portada ofrece una pausa, un cierre y una conclusión. Es un espacio capaz de detener el tiempo por un instante y obligar a una sociedad, fragmentada en nichos, a mirar, al menos por un segundo, hacia el mismo lugar.

En síntesis, la portada no necesita ser leída por millones para ser poderosa; basta con ser respetada por los pocos que mueven los hilos y consultada por los "traductores" digitales que alimentan a las masas. El réquiem fue prematuro. La primera plana no es un resto del pasado, sino el mensaje definitivo de poder. Mientras los líderes de opinión sigan usando la tapa del diario como respaldo de sus argumentos, el papel (o su eco digital) seguirá siendo el oráculo que determina qué es verdad y qué es simplemente ruido. La portada ha muerto como producto de masas, pero ha nacido como el tótem sagrado de la credibilidad pública.