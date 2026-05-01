“En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida”, Lucas 21:6.

Así dice Jesús sobre los eventos proféticos que antecederán los días finales. Cristo viene otra vez. Es la gran esperanza de los hijos de Dios.

En nuestras ciudades, muchas edificaciones languidecen de soledad y abandono. A punto de ser destruidas. Ruinas que se convertirán en polvo y ceniza.

“El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí”, reza el himno; mientras sembramos la semilla del evangelio en un mundo caído y pasajero.