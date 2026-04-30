UN MOMENTO
Otro abril que se cierra
Cerramos el mes de abril con una mirada agradecida hacia Dios, reconociendo su presencia en medio de nuestras luchas y logros.
No ha sido un camino perfecto, pero sí acompañado. Cada día, incluso en la incertidumbre, ha estado marcado por una gracia que muchas veces pasa desapercibida.
Pedimos al Señor que no nos deje solos, especialmente cuando la vida se vuelve más exigente y la fe parece debilitarse. Abril termina, pero la necesidad de Dios permanece intacta.
Que no lo busquemos solo en la urgencia, sino que aprendamos a vivir sostenidos por su presencia, siempre fiel, siempre cercana. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.