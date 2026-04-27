Vivimos como en el cuento de Gabriel García Márquez, “Algo muy grave va a ocurrir en este pueblo”: lo sabemos, pero pretendemos vivir negando esa realidad evidente. Alemania, Francia, Inglaterra, Polonia y otras naciones europeas realizan ejercicios militares masivos, preparándose para repeler una invasión rusa. Hay un ejercicio militar masivo en las Filipinas, ahí se preparan para repeler una invasión china a Taiwán. Estados Unidos declara un cese al fuego indefinido en Irán mientras envía soldados y armas a ese país. Irán declara que cuenta con más de 500 misiles balísticos intercontinentales capaces de hacer blanco en territorio estadounidense.

Los empresarios y políticos más acaudalados invierten millones de dólares comprando bunkers subterráneos para esconderse con sus familiares. Quienes no podemos hacer nada, pretendemos que nada sabemos. Esperamos algo impactante, que desencadenará eventos sucesivos e inevitables, algo muy grave va a ocurrir en este mundo.