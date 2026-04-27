¿El oro elimina la pobreza?

Nadie puede negar que la explotación minera, en cualquier parte del mundo deja beneficios. Es innegable que, el Estado recibe gran parte de estos ingresos, mediante el aporte de la minería al PIB nacional. Cómo los distribuye luego el gobierno es otra cosa. También es evidente que los mayores beneficios los reciben los INVERSORES en la explotación minera. Como dice el ciudadano común, ellos se llevan la mayor tajada. Es lógico que si usted invierte en un proyecto, sea cual sea, reciba beneficios. Por eso llama la atención que desde el gobierno, se insista en afirmar que las empresas que van a EXPLORAR la Cordillera Septentrional y la Loma Romero en San Juan, no “tienen planes” ni autorización para EXPLOTAR los yacimientos que allí se detecten. Movilizar esos modernos y avanzados equipos tecnológicos para esa labor, involucra millones de dólares ¿Lo invertirán los empresarios solo como labor “caritativa”, para que el país sepa las bondades que tienen nuestras montañas, sin esperar nada a cambio? Es verdad que el oro puede verse como un motor de crecimiento económico. Tampoco se niega que ayuda a reducir la pobreza de “unos pocos”. Pero no se puede poner a descansar el desarrollo y el progreso de una región en la minería, como se pretende. Falta la mano real y efectiva del gobierno en cada región, en cada pueblo. Un dirigente ambientalista cuestionaba esta semana los alegados “BENEFICIOS” dejados por la minería en las provincias Sánchez Ramírez con el oro, Pedernales con la Bauxita y el ferroníquel en Bonao.