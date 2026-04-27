Inteligencia Artificial

Ya está aquí. Y no viene a pedir permiso. Podrá fallar, podrá tener apagones, podrá incluso decepcionar en momentos puntuales. Pero no va a desaparecer. Esta revolución no se detiene. Ya estamos en su era: la era de la IA.

La pregunta entonces es cómo te posicionas tú frente a ella. ¿Cómo vivir -o sobrevivir- en este nuevo entorno? Hay un dicho que dice: “el amigo, cerca; el enemigo, más cerca”. Pues eso.

1ro. No temerle. El miedo paraliza. Y en este contexto, paralizarse es quedar fuera. Si le temes, tu sistema -tu cerebro- se bloquea. Y habrás perdido antes de empezar.

2do. Conocerla. Para entender lo que es… y, sobre todo, lo que no es. La IA no es magia. Tampoco es neutral. Es diseño, datos y decisiones humanas aprendidas. Estudia.

3ro. Aprender a convivir con ella. Es un nuevo habitante en tu ecosistema. Omnipresente. Depende de ti aprender a interactuar con ella sin volverte irrelevante. Sobrevivirá quien mejor se adapte.

4to. Cuestionarla. No toda respuesta es correcta. La IA se equivoca, hereda sesgos y también puede amplificarlos. Hay que utilizar la IN (la tuya, la Inteligencia Natural) para saber cuándo no confiar ciegamente en ella.

5to. Determinar si se va a quedar con tu empleo. Y cuándo. No desde el pánico, sino desde el análisis. Hay tareas que ya no son competitivas para una persona. Hay que identificarlas y aceptar que es mejor que las haga la IA, mientras tú enfocas tu IN en tareas de mayor valor.

6to. Reskilling. Es la nueva palabra. Aprender otras competencias, desarrollar nuevas capacidades, moverte. El que se queda estático, desaparece. Y en ese proceso, el criterio y el juicio crítico son indispensables. No son tiempos para vivir en negación. Son tiempos bravos.

Hice un ejercicio el otro día en un taller: pregunté a 10 grupos, ¿qué harían si su empresa amanece con los sistemas hackeados? Respuesta de 6 de los grupos: desconecto el servidor.

Pero, ¿podemos desconectar la IA? No. Podríamos decidir no usarla. Aunque la verdad es que el día que empieces, te será difícil parar.

Así que, por tu bien, sigue estas sencillas recomendaciones… y recuerda que no se trata de apagar la IA. Se trata de no apagarte tú. En esta era, el que deja de pensar… deja de decidir.