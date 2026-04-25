FIGURAS DE ESTE MUNDO
Del llanto al gozo
La primera persona que vio al Señor Jesús después de la resurrección fue María Magdalena. Momentos antes, estaba llorando, sola, junto al sepulcro. Su situación era angustiante: sufría las penas de un alma abandonada, que había vivido las consoladoras pruebas del amor de Cristo y las esperanzas del cielo; pero ahora las había perdido y andaba en tinieblas. De pronto ocurrió algo sobrenatural: “dos ángeles con vestiduras blancas” le preguntaron: “Mujer, ¿por qué lloras?”. Ella contestó: “Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto”.
Entonces se volvió y vio a Jesús, pero sin reconocerle. El resucitado le preguntó: “Mujer, ¿por qué lloras?”. Definitivamente, los seres celestiales encuentran injustificado este llanto. Primero los ángeles y luego el mismo Cristo inquieren sobre la razón de sus lágrimas. Ella, creyendo que era el jardinero, le dijo: “Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré”. Entonces el Señor le dijo: “¡María!”. La llamó con su propio nombre, como solo Él podía pronunciarlo. Ella se volvió y le dijo: “¡Maestro!”.