Volver al libro

Celebremos el Día del Libro, pero hagámoslo con una mirada sincera sobre nuestra realidad. Hoy se lee poco, y en muchos casos, ya no existe el interés por la lectura. Y esto no es un simple cambio de hábito, es un retroceso. Resulta paradójico que, teniendo más acceso que nunca a los libros, se haya debilitado el deseo de leer. Antes, aun con limitaciones, los libros se buscaban y se “devoraban” con avidez. Hoy, en cambio, teniendo tantas facilidades, se dejan de lado. Por eso, esta fecha debe ser un llamado de conciencia. Volvamos al libro, recuperemos el gusto por la lectura diaria y hagamos de ella una verdadera necesidad para crecer y nutrirnos de sabiduría. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.