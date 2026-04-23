En el país no existe un plan de regularización para motoristas; el que se anunció en 2021, que ayudaría con la seguridad ciudadana, quedó sin efectos en 2023 dejando a millones de motoristas sin depurar e identificar. Tampoco contamos con el pago de impuestos para que puedan circular libremente cada año por las avenidas como es el caso de los carros y el marbete.

No existe una normativa que obligue a los motoristas a transitar por un carril específico, no hay estadísticas de la cantidad de paradas de motores. No hay un cumplimiento de la resolución emitida en octubre de 2025, sobre el tipo de cascos que se deben usar; tampoco existe una normativa que obligue al pasajero a usar casco protector. No hay control para evitar que los motoristas se suban en los elevados, transiten por los túneles y las aceras. No hay régimen de consecuencia ni seguimiento para el pago de las multas.

Lo que sí hay es que el 57% del parque vehicular del país está compuesto por motocicletas, y estos representan más del 70% de los accidentes de tránsito y muertes en las vías.

Vivimos en un país con muchos planes que no se ejecutan, políticos que no asumen culpas y acciones, es por eso que un día este problema se resolverá solo.