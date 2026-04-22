La tierra no se negocia

En este tiempo en que tantas voces se levantan, quiero unir la mía al clamor que defiende nuestra casa común.

Hoy, de manera especial, se escucha un grito en favor de la Cordillera Septentrional, amenazada por la ambición desmedida de algunos intereses que ponen en riesgo su riqueza natural. No es que se trate solo de montañas, sino de vida, de agua, de equilibrio para todo un pueblo.

Cuando la tierra se hiere, se hiere también el futuro. No podemos reducirla a objeto de negocio ni permitir su deterioro. Defender esta casa común es un acto de responsabilidad y conciencia.

Aún estamos a tiempo de elegir el cuidado sobre la destrucción, manifestada en explotación. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.