La Embajada: del Apocalipsis a San Mateo

El PRM participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, porque de alguna manera a ella pertenece, o más exactamente, al Foro de Sao Paulo, al que ingresó en agosto del 2015, y agrupa a partidos progresistas, socialdemócratas (como el PRM) de países como Brasil, México y Colombia, entre otros.

Para comprender mejor el porqué de la asistencia perremeísta a esa cumbre, comencemos por recordar que el PRM se autodefine como “una organización socialdemócrata, liberal y progresista”. Claro, que algunos dirán que nuestro país ya había sido invitado y asistió a la Cumbre “Escudo de América”, en la que el presidente estadounidense convocó a líderes de países latinoamericanos bajo su influencia, con el objetivo de plantear su posición sobre seguridad, migración y la influencia china en el continente... Pero es todo lo contrario. Es nuestra participación en la cumbre trumpista de marzo, en Miami, la que determinó que fuera conveniente la participación del PRM/Gobierno en la otra Cumbre por la defensa de la democracia y el multilateralismo, y ya me explico.

Nuestra MUY estrecha relación económica, migratoria y comercial con Estados Unidos, no puede impedirnos tener una política exterior independiente, diseñada a partir de nuestros intereses, lo que implica participar en cumbres y mantener relaciones con otras naciones sin importar la ideología de sus gobiernos. Estados Unidos fue la gran escuela de esa estrategia político-diplomática. Fue por defender sus intereses, (por recomendaciones del secretario de Estado, Henry Kissinger), que Estados Unidos inició contactos con China a partir de 1970, formalizando sus relaciones diplomáticas en 1979.

Es por lo anterior, que uno lamenta la reacción de la embajadora estadounidense en República Dominicana, doña Leah Campos quien, olvidando el protocolo diplomático y el mínimo respeto que debe a nuestra soberanía, cometió el exceso de utilizar un pasaje bíblico (Apocalipsis 3:16), para amenazar con “vomitar al país de su boca” por la “afrenta” de participar en la Cumbre de Barcelona. La frase será muy bíblica, señora, pero en este caso fue insultante, vejatoria, pornográfica, casi escatológica.

Y así, “antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno”, (MB), confirmó que el patrioterismo de algunos sólo llega hasta El río Masacre, y le recuerdo a la dama, que la Biblia también habla del respeto al prójimo, desde el amor y la dignidad humana. Dijo, Mateo Leví 7:12, “traten a los demás como les gustaría ser tratados”.