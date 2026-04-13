Irán no quiere paz

El fracaso de las conversaciones EU -Irán con la mediación de Pakistán se debe a que no llegaron a acuerdos sobre temas cruciales para la seguridad, no solo de EU sino de todo el mundo.

Irán se opone a renunciar a tener armas nucleares, con lo que justifica todo cuanto se ha hecho para impedirlo por parte de Estados Unidos e Israel.

Como hemos dicho en otros artículos, el mundo y la humanidad estarían en grave peligro si los extremistas islámicos llegaran a tener un botón nuclear. No dudarían un segundo en apretarlo contra Israel y Estados Unidos, arrastrando a todo el mundo a una guerra nuclear que nunca hemos vivido; la muerte de millones de personas y destrucción de ciudades. El holocausto nuclear sin dudas se acercaría peligrosamente y eso hay que evitarlo, no importa el precio que haya que pagar.

Las alzas de los combustibles y la inflación son males muy menores a lo que sería una confrontación nuclear.

El otro punto a que no se llegó a un acuerdo, es que Irán quiere controlar qué tanquero petrolero pasa y cuál no por el Estrecho de Ormuz, conforme a sus intereses estratégicos. Con ello infringen leyes internacionales que prohíben este tipo de pretensiones. La respuesta fulminante del Pte. Trump ha sido el bloqueo total del estrecho por parte de la Armada de Estados Unidos. Ya no podrán pasar los barcos de los amigos de Irán , ni los que paguen peaje. O pasan todos o no pasa ninguno.

Esta respuesta del Pte. Trump corta el suministro de petróleo a China por Ormuz. Paralelamente se prepara para recibir masivos pedidos de su petróleo y gas. Estados Unidos no sólo es autosuficiente, sino que tiene capacidad para exportar lo que se deje de hacer por el Estrecho de Ormuz.

El arma de Irán de secuestrar el Estrecho de Ormuz para arrodillar la economía mundial parece no le va a salir bien. Han calculado mal y se han olvidado que en la Casa Blanca hay un Presidente con inmenso liderazgo y firmeza, que nunca va a permitir un Irán nuclear ni un Irán determinando quién pasa o no por el Estrecho de Ormuz.