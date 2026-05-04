Rafael Dolis, un relevista dominicano que alcanzó los 100 salvados en Japón

En la “Tierra del Sol Naciente” existe un dominicano que selló su boleto para ser histórico.

Ese es Rafael Dolis, un lanzador derecho que logró su salvamento número 100 en la Nippon Profesional Baseball (NPB) con los Tigres de Hanshin.

El hito fue atrapado contra los Gigantes de Yomiuri el sábado 2 de mayo y el logro lo convirtió en el segundo latino de la historia de la NPB con 100 telones colgados. El primero en hacerlo fue el cubano Raidel Martínez, que lo alcanzó en 2023 con los Dragones de Chunichi.

Desde el punto de vista de Dolis, la obtención fue un "sueño" adquirido gracias a la confianza que colocó la escuadra sobre él.

"Le doy gracias de verdad al staff por confiar y darme la oportunidad de estar aquí, si no fuera por ellos no hubiera logrado este sueño que está pasando ahora mismo", indicó el monticulista en una entrevista después del partido para las redes sociales de los Tigres.

El trabajo "fuerte" también presentó una lista de cosas por hacer; no obstante, el pitcher diestro completó todos sus deberes y pudo consagrarse delante de los seguidores del béisbol japonés.

"Me firman como relleno, o sea, nunca pensé que iba a pasar por lo que estoy pasando ahora; simplemente me enfoqué en trabajar fuerte", expresó el nacido en La Romana, una provincia ubicada en la parte este de República Dominicana.

La expresión "firmar como relleno" se debe a que en 2016 la novena de Hanshin mostró interés en firmar a Marcos Mateo, pero después de observar a Dolis se interesaron en él.

"Firmamos Mateo y yo juntos; ellos fueron a ver a Mateo, o sea, fueron a buscar un cerrador. Yo tiraba el octavo y Mateo cerraba allá en dominicana, me vieron bien y ahí me firmaron como relleno", explicó.

Ambos compartían uniforme con las Estrellas Orientales en la campaña 2015-16, equipo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Buenos años en Japón

Los 100 salvados no han sido el único récord de Dolis en Japón.

De acuerdo con la página Béisbol Japonés, Dolis se convirtió en 2019 en el cerrador extranjero con más salvados en la historia de los Tigres de Hanshin, luego de superar los 81. Terminó la temporada con 96, que en ese momento fue el récord dentro del club.

En 2017 se transformó en el primer lanzador latino en capturar el título de juegos salvados de cualquiera de las dos ligas de la NPB. Lo hizo en la Liga Central con un total de 37 rescates.

En todo ese trayecto, sus juegos rescatados se dividen de la siguiente forma: ocho en 2016, treinta y siete en 2017, treinta y dos en 2018, diecinueve en 2019, no logró ninguno en 2025 y hasta ahora ha salvado cuatro en 2026.

En su trabajo por Japón ha tenido tiempo para ponchar 260 bateadores y postear una efectividad de 2.39 y un WHIP de 1.05 en 237 entradas y dos tercios lanzadas.

En muchos sitios, pero con una misma labor

Dolis lanzó su primera temporada profesional en las ligas menores de los Cachorros de Chicago en 2006 y debutó en las Grandes Ligas en 2011.

En 2012 disputó 34 partidos en Las Mayores y en 2013 vivió un vaivén entre el circuito mayor y el menor de los Cachorros. Por eso, en noviembre de ese año, eligió la agencia libre y pasó a los Gigantes de San Francisco hasta 2014.

Tigres de Detroit fue su hogar hasta 2016, calendario donde realizó el saltó al béisbol samurái. Sin embargo, en 2020 volvió al circuito mayor con los Azulejos de Toronto por un US$1 millón más incentivos y pudo disputar 24 juegos esa campaña y 39 en la siguiente, debido a que la novena canadiense activó una opción de US$1.5 millones.

Después de Toronto estuvo en las ligas menores de Medias Blancas de Chicago hasta finales de 2022. ¿Los otros equipos? Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol en verano de 2023 y Estrellas Orientales en el invierno de las campañas 2022-23 y 2023-24.

Todo eso ocurrió antes de regresar con los Tigres de Hanshin en 2025.