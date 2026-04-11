Un cambio de percepción

Pese a las quejas de lentitud en los procesos judiciales y al punto negro del fiscal recién acusado de cruzar la peligrosa línea de la extorsión, el Ministerio Público parece mejorar sus notas en materia de desempeño y de fortalecimiento institucional. Incluso, con respecto a la idea acentuada de una Yeni Berenice Reynoso de actitud beligerante e inclinada al protagonismo mediático que compañeros y miembros de otros sectores sociales tenían, también se ha experimentado un giro positivo. Prueba al canto: Se sabe de fiscales y procuradores de corte - y hasta de representantes del área política - que entienden, y lo han expresado en privado, que como la actual procuradora general de la República viene dando muestras de una madurez no esperada y de tener buena intención, “debemos apoyarla para que tenga éxito, porque las responsabilidades y tareas propias del cargo que le han encomendado resultan una carga muy pesada”. Al parecer, la dama se propondría dejar una impronta como cabeza del Ministerio Público, gestionando y consiguiendo para la institución y sus miembros lo que no lograron otros en cuanto a condiciones de trabajo y conquistas sociales, necesarias y urgentes, pero que se quedaban en simples aspiraciones. La procuradora actual, con un equipo unificado que va a su ritmo, ha logrado el apoyo y la colaboración del presidente y de distintas agencias oficiales, incluida la Policía, pese al coronel de Los Frailes desconocer su rol de auxiliar. La mejoría en curso levanta la moral del Ministerio Público. Veamos: El consejo superior, con la Procuradora a la cabeza, aprobó el sistema de pensiones y jubilaciones del sector; seguro médico platínium para todo el personal; implementación del uso de cámaras en los allanamientos ( para garantizar que se cumpla el protocolo ), y de chalecos antibalas ( la integridad física de los fiscales) y para lo que ya hubo un aporte de la Policía); extensión nacional de la Defensoría de Victimas; tecnificación e implementación de la inteligencia artificial en la institución y, como para cerrar con broche de oro, gestionar ( y ojalá se consiga ) con el jefe del Estado, que enarbolado la bandera del “Ministerio Público independiente”, unas 80 pensiones especiales para los miembros del MP que califican, sea por enfermedad o por edad. Y una verdad: Yeni ha tenido suerte en el ascender y en permanecer, pero ella la ha ayudado con el temple y dando el frente, con sus riesgos. Que conste, yo también cambié de percepción.