Vivir por fe

“He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por la fe vivirá”, Habacuc 2:4.

La fe es la fuerza que permite agradar a Dios. Nos impulsa alcanzar la gracia para salvación. Y sin ella resulta imposible perseverar en la vida cristiana.

Por lo tanto, justificados por la fe, somos llamados justos. Esa y no otra es la condición para esperar la visión, la que vendrá sin tardar.

Desechando el orgullo vano. Más bien, estamos convencidos de una esperanza viva y una mañana gloriosa en Cristo. Es tener total fe en Dios