Días santos, decisiones humanas

Cada inicio de la Semana Santa vuelve a surgir una pregunta inquietante: ¿por qué es necesario desplegar amplios operativos para proteger la vida? Estos días, que invitan al recogimiento y a la reflexión, se crea o no en su sentido religioso, terminan muchas veces marcados por el exceso, la imprudencia y el olvido del otro.

Es cierto que somos libres, y que la libertad es un don recibido del mismo Dios; pero su grandeza está en saber orientarla hacia el bien.

No permitamos que estos días se conviertan en causa de lágrimas para nuestras familias. Vivamos con conciencia, cuidando la vida como el don más sagrado que hemos recibido.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.