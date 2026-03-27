Fernando Gabriel, “Alto Relieve: a dos voces”

Ayer inició la “3era semana de Concienciación sobre el Autismo”, en Ágora Mall –desde el 26 al 28 de marzo–, que tiene como fin concienciar a la población y promover “una mayor comprensión social sobre el autismo y fortalecer el diálogo entre familias, especialistas y la ciudadanía”.

El espacio es propicio para conversar, debatir y dialogar; pero también para aprender y comprender que las personas que viven con autismo no sólo deben ser incluidas plenamente en sociedad, sino que pueden ser parte integral y activa en ella.

El autismo es una condición de neurodesarrollo que hace que quien la padezca decodifique el mundo de una manera “diferente” a la “normal”. La misma “realidad” se presenta de múltiples maneras que pueden expresarse a través de posibilidades infinitas, entre ellas, el arte.

Antes de que existiera el orden social y todos los constructos creados por el hombre (escritura, historia, Estado), ya en Lascaux y Altamira los humanos habían dejado su marca indeleble sobre las frías paredes de las cuevas, no sólo como prueba de una existencia antigua, sino como testimonio de que el arte les permitía comunicarse.

Es a través del arte que el joven artista Fernando Gabriel Quiroz Flaviá nos muestra cómo percibe el mundo, con la paleta de colores, texturas y relieves. Un mundo cuyos ojos ven y plasman sobre el lienzo, en una propuesta artística denominada “Alto relieve: a dos voces”, donde, a través de 28 piezas en técnica mixta y con diferentes formatos y medidas, el joven artista explora los laberintos oníricos de la realidad con firmeza, textura y profundidad.

Fernando Gabriel, en esta tercera individual nos muestra nuevamente su sensibilidad artística, y explora los contornos de la realidad que lo circunda de otra manera. A través del lenguaje universal de la pintura, el joven artista decodifica la realidad y la traduce en una propuesta plástica limpia, vibrante y estéticamente dinámica.

Más allá de su arte, si algo nos muestra Fernando, es que el autismo no es una condición limitante ni un “padecimiento” que impida a quienes lo tienen insertarse plenamente en la sociedad, participar, crecer y aportar; pero también nos demuestra cuán importante son los círculos primarios, pues Fernando ha podido contar con la entrega y el apoyo de sus padres –Fernando Quiroz e Iranna Flaviá–, familiares y profesores, quienes, lejos de arredrarse, han impulsado a su hijo a transitar una senda que le permite crecer, comunicarse y expresarse; sin olvidar a los hijos de otros padres que, en igual condición, buscan espacios y mecanismos de participación y apoyo.

Que esta “3era semana de Concienciación sobre el Autismo” nos congregue a todos en Ágora Mall –quienes nuevamente han cedido sus instalaciones, en una reafirmación de su responsabilidad empresarial–, y participemos en sus actividades y charlas, mientras disfrutamos y nos dejamos encaminar por ese mundo colorido que Fernando nos pinta, para que dialoguemos con él.