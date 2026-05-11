Petróleo de Texas sube a 98.41 dólares el barril luego de Trump rechazar la propuesta de paz de Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este lunes un 3,13 %, hasta los 98,41 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara este domingo la propuesta de paz enviada por Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio por considerarla "totalmente inaceptable".

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,99 dólares con respecto al cierre anterior.

Las críticas de Trump a la propuesta iraní volvieron a presionar al alza el mercado del petróleo, que esta semana se había mostrado optimista ante un posible acuerdo de paz cercano entre Washington y Teherán que acabe con la guerra en Oriente Medio, y las consecuencias para el precio del crudo.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió Trump en su red social Truth Social este domingo tras conocerse la entrega de la respuesta iraní a Pakistán, país mediador.

Entre otras cosas, el documento de Teherán recogía el reconocimiento de su soberanía del estrecho de Ormuz, el pago de reparaciones, la liberación de activos bloqueados, el levantamiento de las sanciones y el fin del conflicto en Líbano.

Los más de 70 días de guerra, y el mantenimiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz, que antes del conflicto era clave para una quinta parte del suministro de petróleo mundial, han provocado una pérdida de petróleo "mayor que todas las crisis energéticas que se han presentado en la historia", según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Su director ejecutivo, Fatih Birol, alertó este lunes de que el volumen del suministro de petróleo perdido alcanza los 14 millones de barriles diarios, cerca del 13,5 % del consumo total global medio que la AIE estima para este año.