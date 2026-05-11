Don Omar celebra junto a Romeo Santos “21 años de haberme metido en tremendo lío” con icónico tema

El exponente urbano Don Omar celebró "la mayoría de edad" de su icónico tema junto a "El Rey de la Bachata", Romeo Santos.

A través de sus redes sociales, el cantante puertorriqueño recordó su eterna discusión con el artista de origen dominicano por una mujer en "Ella y yo".

"'Ella y yo' cumple la mayoría de edad. 21 años de haberme metido en tremendo lío por no respetar lo ajeno. Ese lío resultó valer la pena. Gracias por seguir cantándola con esa misma pasión", escribió Don en una publicación.

La historia cuenta cómo un hombre (Don Omar) traicionó la amistad de otro (Romeo Santos) al sostener un romance con su pareja. Aunque él sospechaba del engaño, su amigo terminó por confesarle las veces que se reunió con la mujer a escondidas.

"21 años después… ¿cuántas veces han sido Romeo y cuántas han sido yo? Quién se apunta a cantarla conmigo en la próxima gira?", concluyó Don.

La colaboración, lanzada en el año 2005 como parte del álbum ‘God’s Project’ del grupo Aventura, es considerada una de las más importantes de la música en español.

El público de ambos espera que se repita su inolvidable interpretación a dúo en el Madison Square Garden en 2009.