El fracaso que humaniza y el éxito que vacía

No hacen falta muchos lugares, sino uno: el propio. No son necesarios muchos libros, sino aquellos que comunican sabiduría. No sacian muchos amores, sino uno: el que viene de Dios. En este tiempo de hiperconexión, notificaciones permanentes y ansiedad por no desaparecer de la conversación digital, estas frases resultan contraculturales. Sin embargo, justamente allí radica su fuerza. Volver a lo esencial no es retroceder, sino aprender a vivir con profundidad en medio del ruido contemporáneo.

La sobriedad no es pobreza interior, sino libertad. Solo quien no vive saturado de estímulos, objetos y expectativas puede reconocer lo verdaderamente valioso. El Evangelio lo recuerda con claridad: “Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón”. La pregunta decisiva hoy no es cuánto tenemos, sino qué ocupa el centro cuando se apagan las pantallas.

El papa Francisco advertía que la sobriedad vivida con libertad es liberadora. En una cultura que confunde bienestar con acumulación y éxito con visibilidad, el exceso termina por generar dependencia. La propuesta no es rechazar el progreso, sino ordenar los deseos para no quedar sometidos a lo superficial.

Entre las búsquedas actuales de seguidores, métricas y aprobación instantánea, la del aplauso es la más frágil. Dura un instante, pero condiciona decisiones enteras. Quien persigue el éxito inicia una carrera sin meta, parecida a un algoritmo que siempre exige más exposición. Viktor Frankl sostuvo que la felicidad surge cuando la persona se entrega a un sentido que la trasciende.

Esa intuición resulta hoy casi terapéutica ante el crecimiento de la ansiedad social. Tal vez por eso debamos reconciliarnos con el fracaso. No todo fracaso conduce a Dios, pero el éxito suele alimentar la ilusión de autosuficiencia. San Pablo lo expresó así: “La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres”.

Aceptar el posible fracaso social no es resignación, sino madurez. Implica comprender que la dignidad no depende de tendencias ni de aprobación colectiva. Dietrich Bonhoeffer escribió que cuando Cristo llama a alguien, lo invita a morir a su ego. De esa muerte nace una libertad que ninguna estadística puede medir.

El mayor peligro no es fracasar, sino desesperar. La desesperanza esteriliza el aprendizaje, mientras la esperanza transforma la caída en camino. Quien fracasa sin perder la confianza desarrolla una mirada más compasiva, necesaria para una sociedad polarizada.

La gloria mundana es la tentación más sofisticada de nuestra era. Se presenta como promesa de plenitud inmediata, pero vuelve inestable la identidad de quien depende del reconocimiento externo.

Recuperar la interioridad es hoy una tarea urgente. No implica renunciar a la ambición, sino orientarla hacia la coherencia y la verdad, priorizando la autenticidad por encima del aplauso y la visibilidad.

Al final, el éxito verdaderamente humano suele tener el rostro discreto del servicio. Aquello que el mundo digital llama fracaso puede convertirse, silenciosamente, en el lugar donde una vida descubre su sentido más profundo. Hoy más que nunca debemos elegir lo esencial. Solo así evitaremos perdernos en lo accesorio y viviremos con esperanza duradera compartida.