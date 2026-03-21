Hay un dicho que dice “ Nadie se muere la víspera”. Situaciones peores ha pasado este país y no eran por crisis externas. Esas las provocamos nosotros mismos y las superamos con medidas apropiadas. Tal fue el caso de la falta de combustibles por carencia de pagos en el 1990.

Hubo escasez subieron los precios porque estaban controlados y no hubo pánico ni revoluciones. Y en el 1991 comenzamos a recuperarnos y crecer con fuerza en el 1992. El panorama no ha cambiado desde que el ministro de hacienda señaló con prudencia que existían 3 mil millones de dólares, al panorama de ayer cuando señaló que era grave la situación del mercado petrolero.

También hemos superado en el pasado las crisis petroleras por guerras relacionadas con el Medio Oriente desde la década de los sesentas hasta la presente. Y en aquellas ocasiones éramos mas dependiente de los hidrocarburos en la generación de electricidad que en el presente.

Además según el ministro de energía tenemos asegurados durante el ano el abastecimiento de carbón y gas. Además ahorrar energía aplicando medidas que ya se han puesto en vigencia en las pasadas crisis.

En cuanto al transporte parece que tenía que llegar un conflicto externo para imponer disciplina, y tengamos por obligación un flujo vehicular ordenado para ahorrar combustible, y no el dispendio que tenemos en su exceso de uso.

Los Nórdicos hace tiempo que andan en bicicletas y usan transporte publico. Además en el pasado en las crisis petroleras poníamos restricciones en el uso diario de los vehículos, y ahora con una democracia mas madura somos mas nonos y demandantes de comodidad.

Apretemosnos los pantalones que es lo que nos falta hacer con este desorden de trafico vehicular. Y en cuanto al impacto sobre los precios pues hay mecanismo para aminorar esos impactos en los insumos de los productos de consumos diarios como la agropecuaria, y suspendiendo la aplicación de los incrementos de los fletes en los impuestos como durante la pandemia.

En Ecuador y en Asia usan los patitos para abonar y eliminar las plagas en los predios arroceros hasta que las semillas comienzan a germinar solución que le abarata el costo al arrocero y le aporta además carne para su alimentación.

Seamos innovadores y superemos con optimismo estos obstáculos que se presentan siempre en la vida de las personas y de los pueblos. Bendiciones.