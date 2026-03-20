Ciencia y tecnología: una responsabilidad de nación

Cada época impone sus propios desafíos, pero también abre oportunidades decisivas para los pueblos que saben interpretar su tiempo. En el caso de la República Dominicana, uno de los retos más trascendentales ha sido, y continúa siendo, comprender que la ciencia y la tecnología no constituyen un tema accesorio dentro de la agenda nacional, sino una condición indispensable para alcanzar un desarrollo auténtico, sostenido y con equidad.

Al asumir la gestión pública en el período 2004-2008, tuvimos plena conciencia de que era necesario definir políticas claras y firmes para orientar no solo la Educación Superior, sino también el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. No se trataba simplemente de organizar un sector, sino de contribuir a sentar las bases de un proyecto de país capaz de responder con visión estratégica a las exigencias del mundo contemporáneo.

Hoy resulta indiscutible que el desarrollo científico y tecnológico influye de manera determinante en la capacidad de una nación para crear y absorber tecnologías más productivas. Esta realidad se traduce en mayor productividad, en mejor capacidad de competir tanto en el mercado local como en el internacional, en incremento del ingreso nacional y, sobre todo, en una mejor calidad de vida para la población. Allí reside una de sus mayores virtudes: la ciencia y la tecnología no solo dinamizan la economía, sino que elevan las posibilidades de bienestar colectivo.

Pero su impacto va aún más lejos. También contribuyen al fortalecimiento de los servicios públicos, al mejoramiento de la educación, al aumento de la conciencia ciudadana y, en sentido general, a todos los ámbitos del desarrollo nacional. Por ello, reducir la discusión sobre ciencia y tecnología a una visión limitada o estrictamente técnica sería desconocer su profunda dimensión social y transformadora.

La historia de las sociedades demuestra que el progreso nunca ha sido fruto del azar. Los pueblos avanzan cuando colocan el conocimiento, la innovación y la capacidad creadora en el centro de sus prioridades. En nuestros tiempos, esos avances ocurren con una velocidad aún mayor, porque disponemos de mayores bases de sustentación para producir, compartir y aplicar conocimiento. Esa aceleración obliga a los Estados a actuar con responsabilidad, con dinamismo y con sentido de futuro.

Reducir la discusión sobre ciencia y tecnología a una visión limitada o estrictamente técnica sería desconocer su profunda dimensión social y transformadora.EXTERNA

La República Dominicana, inmersa en un proceso de apertura y modernización, está llamada a impulsar una reorientación tecnológica que responda a las nuevas demandas del entorno. Ello supone formar recursos humanos altamente calificados, fortalecer las capacidades técnicas y científicas, e integrar de manera más estrecha el sistema educativo con las necesidades del aparato productivo. Sin capital humano competente, no habrá innovación sostenible; y sin innovación, no habrá desarrollo pleno.

De ahí la necesidad de promover políticas que estimulen la formación, el reclutamiento y la retención de investigadores; que favorezcan la innovación tecnológica en las empresas; que articulen los sectores productivos con los centros de investigación; que contribuyan a cerrar la brecha digital y la brecha del conocimiento; y que fortalezcan la cooperación regional e internacional en materia científica y técnica. Del mismo modo, es fundamental fomentar la invención, impulsar espacios de incubación de la innovación y proteger adecuadamente los resultados del talento creador.

En definitiva, hablar de ciencia y tecnología es hablar del destino de la nación. Es hablar de competitividad, de soberanía, de educación de calidad, de institucionalidad moderna y de oportunidades reales para nuestra gente. Apostar por estos campos no debe verse como una política circunstancial, sino como una decisión estratégica de Estado.

El futuro de la República Dominicana dependerá, en buena medida, de nuestra capacidad para entender que el conocimiento no es un privilegio, sino la más poderosa herramienta de transformación social. Y ese es, sin duda, un compromiso que debemos asumir con firmeza, con visión y con responsabilidad histórica.