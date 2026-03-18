La verdad que no pueden silenciar

Jesús, al igual que ayer, sigue siendo hoy víctima de quienes intentan apagar la verdad que Él nos trajo al mundo.

Su mensaje incomoda, confronta y desinstala, porque invita a vivir en la luz y a rechazar todo lo que oscurece el corazón humano. Por eso, aún en nuestros días, su voz es rechazada, distorsionada o ignorada en muchos ambientes.

Sin embargo, la verdad de Cristo no puede ser destruida.

Permanece firme, viva y actuante en quienes la acogen. También nosotros estamos llamados a defenderla, no con violencia, sino con coherencia de vida.

En medio de este mundo confundido, ser testigos de la verdad es, hoy más que nunca, una misión urgente.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.