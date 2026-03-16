¿Eliminando pobreza?

La interrogante de estas Expresiones me llegó al ver una serie de reportajes en el programa Objetivo 5. Lo produce Geraldino González en Telemicro. Junior Trinidad, el periodista que presentó este retrato conmovedor, nos puso a reflexionar sobre los discursos que escuchamos cada día sobre la REDUCCIÓN de la pobreza.

Nos preguntamos ¿cómo es posible que a 80 kilómetros del centro del poder, tengamos dos comunidades donde la gente sigue viviendo en chozas de ramas y yagua. Hombres y mujeres que no usan calzados. Coterráneos que no saben leer ni escribir. Durmiendo en ¿CAMAS? construidas sobre trozos de madera. Dominicanos que cuecen sus alimentos con leña, en fogones de piedra. Que se alumbran por las noches con CUABA, una madera desconocida por las nuevas generaciones y casi en extinción.

Allí habitan 200 dominicanos que comen a veces una VEZ POR DÍA. Debemos darle crédito a Juan de Dios Soto porque su espíritu solidario ha hecho que esta realidad salga a la luz. A estos dominicanos no ha llegado NUNCA la mano del gobierno. Y aunque falta de todo, nadie allí tiene tarjeta solidaridad, supérate, bono gas, bono luz o bono a mil. Para llegar donde residen estas familias hay que recorrer caminos “construidos” por los pies descalzos de sus habitantes.

Al lugar solo se llega caminando o en mulos, alquilados a 800 y mil pesos por día. La “casa” es con piso de tierra, levantada con sus propias manos con yaguas, ramas de árboles y trozos de madera solo lleva el pensamiento a las chozas donde pernoctaban nuestros aborígenes. Son dominicanos que viven sin agua potable, sin carretera, sin escuela, sin hospital, sin energía eléctrica, sin…NADA. Mientras organismos externos e internos alardean de sus PLANES para erradicar la pobreza y hasta ponen fecha para eso. He recorrido muchos parajes y secciones de mi región suroeste. He visto muchas familias viviendo en pobreza, pero el drama de Las Lanas y Las Yayas no puedo dimensionarlo. No creía que existía un lugar así en mi país. Por eso valoro el gesto de Juan de Dios Soto por llevar ayuda a esos dominicanos. Que estas Expresiones sirvan para que los organismos SOLIDARIOS del gobierno rompan el aislamiento y la miseria en las que se encuentran compatriotas de Las Lanas y Las Yayas, en las más altas montañas de las provincias de Ocoa y Peravia. La pobreza no solo se elimina en los barrios del Gran Santo Domingo.