El arte del soft power en Leah Campos

La visita de la embajadora de Estados Unidos a Alofoke Media Group, el encuentro distendido alrededor de un juego de béisbol y la posterior carta de agradecimiento a Santiago Matías, cabeza de la estructura digital, no deben leerse como episodios aislados. Vistos en secuencia, forman parte de una misma operación de comunicación diplomática: primero el reconocimiento presencial, luego la cercanía cultural y finalmente la codificación escrita del sentido político del gesto.

La dimensión visible de esa operación es la cortesía. La menos visible, y más importante, es la señal. En su plano más explícito, la carta cumple la liturgia clásica de la diplomacia: agradece la invitación, elogia el profesionalismo del equipo mediático, destaca el alcance del grupo y lo vincula con la promoción de la cultura dominicana. Pero el valor real del documento no está en ese registro declarativo, sino en el subtexto que ordena.

Cuando la embajadora habla de libertad, responsabilidad, preservación de las libertades y de la necesidad de evitar el “libertinaje”, no solo felicita; también encuadra. No solo reconoce; además condiciona. El mensaje implícito es transparente para quien sepa leer lenguaje diplomático: los reconocemos como actor real del espacio público y, precisamente por eso, les recordamos que el poder comunicacional también debe administrarse dentro de ciertos márgenes.

Ahí está la primera clave de fondo. La Embajada no fue a Alofoke por improvisación ni por simple simpatía cultural espontánea. Fue porque asume que una parte decisiva de la conversación dominicana ya no pasa únicamente por los medios tradicionales, sino por plataformas híbridas de entretenimiento, comentario, streaming, polémica e incidencia. El gesto, por tanto, vale más por lo que admite que por lo que exhibe. Instala la idea de que el viejo mapa del prestigio mediático compite con el nuevo mapa de la atención pública. Y en diplomacia contemporánea, la atención es poder.

La reunión alrededor del béisbol, aunque menos solemne, refuerza la misma lógica. La pelota en República Dominicana no es un simple entretenimiento; es un código cultural de pertenencia. Cuando la diplomacia se desplaza a ese terreno, deja de hablar solo desde el protocolo y empieza a hacerlo desde la familiaridad. Denotativamente, es un momento cordial. Connotativamente, es una maniobra de inserción simbólica: la representación estadounidense busca mostrarse capaz de habitar la sensibilidad popular, no solo la institucional. Es un ejercicio de poder blando (soft power) con acento local.

La embajadora valida a Alofoke como plataforma de alto alcance, pero al mismo tiempo introduce una doctrina sobre el ejercicio responsable de esa influencia. Eso es comunicación diplomática en estado puro: una orientación de conducta sin aspereza, una advertencia sin reproche, una domesticación sin humillación. El actor disruptivo no es excluido; es invitado a entrar al salón, pero con reglas.

Para Alofoke, el beneficio es claro. La publicación de la carta funciona como una credencial de legitimidad condicionada. No le suma audiencia, porque ya la tenía. Lo desplaza del terreno del fenómeno popular hacia el de interlocutor reconocido por un actor diplomático con peso geopolítico. En reputación, eso equivale a un ascenso de rango. La carta no lo convierte en establishment, pero sí le entrega un sello que puede exhibir ante anunciantes, élites, competidores y actores políticos.

Para la Embajada, en cambio, el rendimiento es distinto. No gana prestigio local en la misma proporción en que obtiene acceso a una plataforma con capacidad de modelar conversación, amplificar mensajes y llegar a públicos que los canales clásicos ya no capturan del mismo modo. Desde la lógica de la diplomacia pública, esa decisión es racional. Desde la coherencia de valores, en cambio, abre preguntas más incómodas.

Si se elogia el “discurso político sano” y se advierte contra el “libertinaje” a un actor cuya trayectoria ha estado marcada por la irreverencia, la confrontación y la espectacularización, entonces la operación admite varias lecturas: encuadramiento normativo, pragmatismo puro o, en el peor de los casos, una validación instrumental del poder tal como existe, no tal como se predica. Y ahí está el punto verdaderamente interesante del caso. La carta revela la distancia entre el discurso diplomático y la práctica diplomática.

El discurso invoca valores como libertad, responsabilidad, cultura, civilidad. La práctica hace otra cosa: se sienta con quien tiene un micrófono poderoso. Eso no necesariamente es incoherente; puede ser, simplemente, realismo estratégico. Pero sí desnuda una verdad fundamental de esta época y es que las democracias ya no se comunican solamente con instituciones formales; también lo hacen con las arquitecturas de la nueva economía de la atención.

En fin, la diplomacia estadounidense no fue a saludar a un medio. Fue a invertir en un nodo de influencia. Alofoke podrá mercadear esa legitimidad; la Embajada, en cambio, ya obtuvo lo que buscaba: acceso. Lo demás pertenece al terreno de la prueba. El verdadero problema para Alofoke no es haber sido legitimado, sino demostrar que merecía serlo. Desde ahora, cada exceso no será solo ruido rentable; también será contradicción frente al sello recibido. Lo que deja este episodio es la imagen de una diplomacia ejecutada con precisión milimétrica y visión de largo alcance. Leah Campos no improvisa: opera.