El canal que el cliente no recuerda

En muchas reuniones con clientes surge la misma frase cuando hablamos del origen de sus prospectos: “Rara vez me dicen que vieron el anuncio en el periódico o en una revista; los clientes llegan por redes sociales o por recomendación”. Y en parte, parece cierto.

Recordamos dónde dimos clic, dónde escribimos o a qué número llamamos. Ese es el canal visible. Pero antes de ese mensaje directo o de esa recomendación, casi siempre hubo otros impactos: una nota en prensa, una mención en un medio, una presencia constante que fue construyendo credibilidad. En los procesos de decisión, el canal que el consumidor recuerda no siempre es el que realmente influyó en su preferencia.

Cuando un medio publica una nota no solo otorga visibilidad, transfiere parte de su reputación.

Es un tercero que respalda tu historia con su nombre y su credibilidad. Ese respaldo tiene un efecto multiplicador: facilita ventas, fortalece presentaciones comerciales y genera confianza en inversionistas. Además, potencia contenidos en redes, abre puertas a alianzas y atrae talento.

Entonces surge la pregunta: ¿por qué el cliente no “atribuye” ese impacto y, aun así, este existe? Porque la influencia no siempre es consciente. Existe evidencia de que la publicidad y los estímulos de marca pueden influir incluso cuando no se recuerdan de forma explícita. Parte del impacto de la comunicación se procesa con baja atención, lo que significa que las métricas tradicionales de recuerdo suelen subestimar el efecto real.

Diversos estudios han demostrado que, tras exposiciones con atención no dirigida, las personas no recuerdan haber visto un anuncio y, aun así, desarrollan mayor preferencia hacia la marca. La publicidad más efectiva no solo busca ser recordada, sino generar familiaridad en la mente del consumidor al momento de la compra.

Algo similar ocurre cuando preguntamos: “¿dónde se enteró?”. La memoria no siempre conserva con precisión el origen de los mensajes. Que el cliente no mencione a la prensa no significa que la prensa no haya influido.

En contextos de alta exposición y ruido mediático, las personas retienen la idea general, pero pierden la fuente.

La gestión de medios y las relaciones públicas no compiten con las redes sociales ni con el boca a boca; los potencian. Por ello, los medios tradicionales continúan siendo estratégicos en la construcción de reputación ya que:

• Construyen confianza de alto valor. En temas sensibles como salud, finanzas, educación o reputación corporativa, el respaldo editorial aporta una credibilidad difícil de sustituir.

• Ordenan el relato. Una historia bien estructurada se convierte en un activo reutilizable en redes sociales, presentaciones comerciales y comunicación interna.

• Generan historial. La cobertura en prensa deja huella pública y verificable. Cuando inversionistas, socios o clientes investigan, encuentran referencias con sustento.

• Potencian otros canales. Las redes amplifican; la validación editorial legitima.

Ahora bien, es importante ser claros: la visibilidad editorial es una decisión periodística. Puede incrementarse la probabilidad con historias relevantes, datos sólidos, voceros preparados y el momento adecuado, pero no puede garantizarse como si fuera pauta publicitaria. Cuando se requiere asegurar formato o presencia específica, el contenido patrocinado es una alternativa válida dentro de una estrategia integral.

Las relaciones públicas y la presencia en medios tradicionales no son un gasto; son una inversión en credibilidad. En mercados saturados, la confianza es el verdadero diferencial: acelera decisiones, blinda la empresa en casos de crisis y hace más eficiente todo el ecosistema de marketing.

En un entorno donde la información circula con velocidad y la desconfianza puede instalarse con facilidad, la validación externa sigue siendo uno de los activos más valiosos que una marca puede construir. La reputación quizá no siempre genere una venta inmediata, pero sí crea las condiciones para que esa venta sea más probable, más rápida y sostenible.

La autora es presidente AF Comunicación Estratégica

