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Wawrinka y Monfils son invitados al Roland Garros en su última temporada

Wawrinka, de 41 años, ganó Roland Garros en 2015 y ahora ocupa el puesto 125 del ranking. Monfils, de 39, alcanzó las semifinales en París.

Stan Wawrinka regresa un tiro de Taylor Fritz en la tercera ronda del Abierto de Australia, el 24 de enero del 2026.

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Agencia APNueva York

El campeón de tres torneos de Grand Slam Stan Wawrinka y el también jugador en vías de retiro Gael Monfils recibieron el lunes invitaciones para el Abierto de Francia.

Wawrinka, de 41 años, ganó Roland Garros en 2015 y ahora ocupa el puesto 125 del ranking. Monfils, de 39, alcanzó las semifinales en París en 2008 y actualmente es el número 222.

Wawrinka y Monfils planean retirarse al final del año y ambos serán homenajeados después de sus últimos partidos en París.

Los organizadores del Abierto de Francia también otorgaron invitaciones para el cuadro masculino a Nishesh Basavareddy, Titouan Droguet, Hugo Gaston, Arthur Gea, Moise Kouame y Adam Walton.

Las invitaciones para el cuadro femenino fueron para Clara Burel, Ksenia Efremova, Fiona Ferro, Leolia Jeanjean, Emerson Jones, Sarah Rakotomanga, Alice Tubello y Akasha Urhobo.

El Grand Slam sobre arcilla comienza el 24 de mayo.

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