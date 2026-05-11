La NASA y SpaceX lanzarán una misión no tripulada a la Estación Espacial Internacional

La NASA lanzará mañana al espacio una misión no tripulada cargada de investigaciones científicas, suministros y material para los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, en una nueva prueba de su colaboración con SpaceX.

El lanzamiento está programado para las 19:16 hora del este estadounidense (23:16 GMT) desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos), informó este lunes la agencia espacial en una rueda de prensa.

Será la 34ª misión de reabastecimiento de SpaceX a la Estación Espacial Internacional, y transportará poco menos de tres toneladas de suministros, incluidas investigaciones científicas, a bordo de la cápsula Dragon.

Según el cronograma de la NASA, la nave se anclará al laboratorio orbital a las 9:50 hora del este de EE.UU. (13:50 GMT) del jueves, y permanecerá allí aproximadamente un mes, antes de amerizar en el océano Pacífico.

Entre los experimentos a bordo se halla la investigación 'Odyssey', que examinará el comportamiento de determinadas bacterias en el espacio para comparar los resultados con experimentos realizados en simuladores de microgravedad en la Tierra.

Otros buscarán aumentar nuestros conocimientos sobre el clima espacial, el movimiento de las partículas en el espacio, el desarrollo de células óseas o cómo cambian los glóbulos rojos y el bazo en esas condiciones.

Esta misión marca una nueva prueba de la estrecha colaboración de la NASA con SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk que inicialmente suministrará el aterrizador de Artemis IV, la histórica misión que prevé el regreso del ser humano a la Luna en 2028.

Sin embargo, los retrasos de esa compañía provocaron que el administrador interino de la NASA, Jared Isaacman, abriera la puerta a otras opciones como Blue Origin, fundada por Jeff Bezos y que se ha erigido como principal alternativa a SpaceX en la carrera espacial entre empresas privadas.