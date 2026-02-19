La farsa de la Antigua Orden

A sabiendas de que tener una postura en contra de un grupo llamado Antigua Orden, cuyo único propósito es expresar odio hacia los haitianos y cualquier otra persona que opine distinto a ellos, escribo la siguiente opinión.

Una organización que busca el respeto por la dominicanidad, que lucha por una mejor República Dominicana, debe alzar la voz, marchar por un mejor medio ambiente, estar en contra de la invasión a las áreas protegidas, del narcotráfico, en especial en la política.

Debe promover una vida digna para la niñez y los adultos; pedir el equilibrio en los precios de comida y salarios; debe solicitar empleos dignos para todos, dignidad en las cárceles; atención de calidad en todos los centros de salud, o al menos promover, como hace el Instituto Duartiano y Efemérides Patria, nuestra historia y soberanía.

En todo lo anterior hacen silencio porque no les interesa; su interés es promover odio y xenofobia en contra de los haitianos, no en contra de la migración ilegal; ante los demás inmigrantes voltean la cara.

La Antigua Orden no tiene ningún poder constitucional para dar órdenes a las autoridades; ahora que estamos a tiempo, pónganle freno a ese grupo.