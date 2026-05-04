Shakira: “Lo que pasó en Río fue inolvidable… Éramos aproximadamente 2.5 millones de personas”

“No pude dormir. Demasiada emoción. Lo que pasó anoche en Río fue inolvidable e impresionante”, confesó Shakira este domingo al inicio de su publicación tras hacer historia en la playa de Copacabana, donde ofreció el concierto de mayor asistencia de su carrera.

La cantante colombiana agradeció a su equipo de trabajo, a sus fanáticos, al alcalde de la ciudad Eduardo Cavaliere y los artistas que la acompañaron en el escenario durante el espectáculo que se llevó a cabo el 2 de mayo, entre ellos Anitta, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, la escuela de samba Unidos da Tijuca y el grupo de baile Dance Maré.

“Éramos aproximadamente 2.5 millones de personas reunidas allí, y juntos pudimos reconocer el poder de la música en todos nosotros”, expresó.

Destacó el espíritu de celebración y optimismo que impera en Río y en sus ciudadanos.

“Aunque el día fue difícil para muchos, celebramos la vida tal como es, con sus éxitos e imperfecciones”, señaló.

“La belleza de Copacabana nos recuerda lo que realmente importa, y el secreto está en estar presentes, en apreciar lo que tenemos delante. Contemplar el mar, la playa, las montañas, sentir el sol en nuestra piel, la brisa. Porque de eso estamos hechos”, continuó.

“Y ese fue el mensaje de anoche, que Latinoamérica le dio al mundo: es simple ser feliz. Y Río nos lo recuerda como ningún otro lugar en el mundo”, afirmó.