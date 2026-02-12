Últimamente hay una preocupación gubernamental de cuidar la salud mental de los dominicanos. Todos los esfuerzos son aplaudibles cuando se trata de mejorar la vida de las personas, pero creo que nos estamos equivocando en algo: cada problema de salud mental es distinto y necesita atenciones distintas. Si no me equivoco, la tendencia internacional, apoyada por la Organización Mundial de la Salud, es reducir los hospitales psiquiátricos, pero ¿por qué desistir de tener hospitales especializados?

Aunque la estrategia es que todos los hospitales cuenten con un área para atender pacientes con problemas de salud mental, desde mi visión periodística y alguien que ha ido al psicólogo a tratarse, luego de que se evalúe a la persona, debe determinarse si el problema se puede resolver con un seguimiento dentro de ese centro de salud o necesita una atención más especializada.

Bajo esa atención especial, deberían otra vez promover la construcción de otro psiquiátrico en el país. Uno que dé seguimiento, atenciones más humanas, continuidad de tratamiento dentro y fuera de recinto, que también evalúe los hogares para dar seguimiento, que se vuelva a humanizar la atención. Ese es mi llamado; ojalá y lo piensen.