La preocupante caída del turismo a EEUU

MIAMI - Cuando regresé a Miami de un reciente viaje a Argentina y Perú, me sorprendió ver el aeropuerto más vacío que de costumbre, a pesar de que era un fin de semana. Mi primera sospecha fue que el turismo extranjero ha caído por las redadas a los inmigrantes del presidente Donald Trump, y no resultó muy alejada de la realidad.

Después de varios años en que el número de turistas extranjeros al Aeropuerto Internacional de Miami no paraba de crecer, la cifra cayó por primera vez en 2025, según reportó el Miami Herald el 5 de febrero. El descenso se dio en medio de un aumento del turismo a escala mundial.

Los casi 25 millones de pasajeros internacionales que llegaron al aeropuerto de Miami el año pasado representaron una caída del 1.2% respecto del año anterior, lo que equivale a unos 250,000 turistas menos. Esto se sumó a un bajón similar de turistas estadounidenses, y se notó en una menor afluencia a hoteles y restaurantes.

Según me dicen empresarios de la industria turística, la caída del turismo extranjero a Miami, y a Estados Unidos en general, se debe en buena parte a las redadas contra indocumentados latinoamericanos y a los aranceles de Trump.

A eso hay que sumarle las repetidas declaraciones de Trump diciendo que quiere convertir a Canadá en un estado de Estados Unidos, lo que ha enfurecido a los canadienses. Muchos canadienses que veranean o pasan parte del año en Miami están buscando otros destinos.

A nivel nacional, el turismo a Estados Unidos cayó en un porcentaje aún mayor que a Miami.

Las llegadas de visitantes extranjeros al país disminuyeron un 5.4% en 2025, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), con sede en Madrid.

“Medimos 185 países y te puedo decir que en absolutamente todos hemos visto un crecimiento, excepto en Estados Unidos”, me dijo en una entrevista Gloria Guevara, la presidenta del WTTC. “A nivel mundial, hemos tenido un año récord”.

El número de turistas canadienses a Estados Unidos bajó un 22%, el de alemanes un 12% y el de franceses un 7%.

Las excepciones a la regla fueron los argentinos, mexicanos, y brasileños, cuyos viajes a Estados Unidos aumentaron un 15%, 9%, y un 0.7% respectivamente.

El miedo a las redadas migratorias y el enojo por los aranceles — lo que muchos en el sector turístico resumen como “el efecto Trump” — llevaron a muchos turistas a viajar a Europa o Japón.

¿Aumentará el turismo a Estados Unidos este año? En teoría, debería dispararse por el Mundial de fútbol que se jugará en Estados Unidos, Mexico y Canadá.

Pero el flujo de visitantes podría frenarse aún más que el año pasado si el Gobierno de Trump implementa su plan de pedir datos sobre las redes sociales de algunos visitantes extranjeros.

Una encuesta del WTTC a casi 5,000 viajeros frecuentes mostró que un tercio de ellos se lo pensaría dos veces antes de venir si se les piden datos sobre sus redes sociales.

Bajo el plan del Gobierno de Trump, se le pedirían datos de sus redes sociales a quienes usan el programa ESTA de exención automática de visas para ciudadanos de 42 países, incluidos el Reino Unido, Australia, Japón, Italia, Irlanda, Israel, y Chile.

Bajo este programa, los turistas pueden pedir por internet visitar Estados Unidos durante menos de 90 días sin visa.

No está del todo claro si la medida sobre las redes sociales se va a implementar, o cómo, pero según reportes de prensa se le pediría a los turistas dar sus nombres de usuario o apodos en las redes. Si eso ocurre, “definitivamente afectaría” aún más las visitas a Estados Unidos, sobre todo de los países europeos, me dijo Guevara.

La caída del turismo a Estados Unidos es una señal clara de que la ofensiva de Trump contra los migrantes y sus aranceles está afectando seriamente a la industria turística, que es una enorme fuente de empleos en el país. Es urgente que Trump cambie el chip y deje de proyectar la imagen de un país hostil hacia los extranjeros. Si no lo hace, los aeropuertos vacíos ya no serán la sorpresa, sino la triste normalidad.