“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”, Hebreos 4:12.

El poderoso efecto curativo de la palabra de Dios. Tiene vida y opera cambios radicales. No sólo hace arder el corazón, sino que penetra todo el ser interior.

Exponernos a la voz de Dios mediante su palabra, implica conocer la radiografía exacta de nuestros más íntimos anhelos. Ser objetos del más completo escrutinio de Dios.