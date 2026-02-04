Bloqueo de cuentas bancarias

El señor Nelson Soriano interpuso una acción de amparo en procura de que el Banco de Reservas elimine un bloqueo a sus cuentas, como parte de un proceso de investigación por presunto lavado de activos y otros delitos.

La Tercera Sala del TSA rechazó la acción, por considerar que no se habían vulnerado los derechos fundamentales invocados por el recurrente. Inconforme con esa decisión, la recurrió ante el Tribunal Constitucional, que acogió el recurso de revisión de amparo, revocó el fallo impugnado. A su vez, acogió la acción de amparo y dispuso el levantamiento de la inmovilización de las cuentas bancarias del accionante.

A criterio del TC, “La resistencia al levantamiento del bloqueo de sus productos financieros, sin que exista una decisión del juez de instrucción que haya ordenado expresamente la incautación o inmovilización, conforme lo dispone el artículo 9 de la Ley núm. 72-02, constituye una actuación arbitraria que deriva en una clara afectación a dicho derecho fundamental.” El fallo pone fin a los bloqueos de cuentas bancarias sin el debido proceso y orden de un juez. (Sentencia TC-0952-25)